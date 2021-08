¿Cuál es el mejor día para ver las perseidas en 2021?

Te interesa Ni son lágrimas ni son estrellas: qué son en realidad las Perseidas

Las perseidas son una de las atracciones del verano, que esperan que llegue su momento, para adornar el cielo nocturno. Su llegada suele presagiar la llegada del buen tiempo, los primeros avistamientos comienzan el 17 de julio, los cielos limpios y el calor.

¿Cuándo ver las Perseidas?

La lluvia de meteoros se puede ver hasta el 24 de agosto, aunque los mejores momentos para ver el show de luces es entre el 12 y el 13. En el día clave, la madrugada del 11 al de agosto, es probable divisar hasta 100 meteoritos por hora, según datos de la NASA.

Las perseidas son un fenómeno global provocado por el cometa Swift-Tuttle, cuando se acerca al Sol. En el caso de España se podrán observar desde cualquier punto de nuestra geografía, aunque se recomienda esperar a las once o más de la noche para que sea de noche por completo y se puedan apreciar bien.

Desde dónde ver las perseidas

Al tratarse de un fenómeno que no entiende de fronteras no es difícil poder verlas, pero sí que se recomienda hacerlo desde lugares que estén despejados. La contaminación lumínica de las ciudades no juega a favor y, es por eso que, los mejores avistamientos podrán hacerse en zonas de montaña o en lugares que se encuentren más alejados, sin edificaciones.

Cómo ver las perseidas

No, no hace falta tener ningún telescopio ni artilugio especial. Una buena opción sería buscar la constelación de Perseo y mirar el cielo en aquella dirección, al menos de manera aproximada. La constelación tiene forma humana con uno de los brazos extendidos. En el mito, Perseo corta la cabeza de Medusa y la utiliza como arma para convertir a sus enemigos en piedra. De ahí la importancia del brazo de Perseo.

¿Por qué se llaman perseidas? ¿Por qué es una lluvia?

Perseo es hijo de Danae y Zeus y su concepción no fue, precisamente, demasiado convencional. No es ningún secreto que el monarca olímpico se convertía en lo que hiciera falta para llevar a cabo sus conquistas.

Aquella vez, tampoco fue diferente y Zeus se convirtió en lluvia de oro para colarse en la habitación y fecundar a la princesa. Dánae estaba recluida en sus aposentos y que Zeus se transformara, precisamente, en una lluvia áurea, representaba metafóricamente que nada podía detener el poder del oro y los grandes reyes. Hay un cuadro de Tiziano, que por cierto está en el Museo del Prado en Madrid, que escenifica este momento.

¿Qué son lágrimas de San Lorenzo?

Las perseidas también son conocidas como las lágrimas de San Lorenzo debido a la cercanía que tiene el evento astronómico con el 10 de agosto, el día de la festividad del mártir. Sus lágrimas, San Lorenzo fue quemado en la hoguera, se convertirían en las estrellas fugaces que vemos durante estos días.