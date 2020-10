El compromiso ecológico de Aitana contra el cambio climático: "Nos estamos cargando el planeta"

Con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático , no quisimos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Aitana cuáles son sus gestos ecológicos para aportar su granito de arena.

El Cambio Climático es la gran preocupación a nivel global de las últimas décadas. Concienciar a la sociedad para revertir el daño que le estamos haciendo al planeta es básico para que no continuemos abocados a un desastre mayor.

Los más jóvenes son los que más poder tienen para poder cambiar esto y por eso es muy importante sensibilizar con el cuidado del medio ambiente.

Aitana es un referente para muchos de estos jóvenes y por eso no quisimos perder la oportunidad de preguntarle sobre el tema en su entrevista para presentarnos 'Volaré', la canción principal de 'Más Allá de la Luna', la nueva película de animación de Netflix.

La artista empieza explicándonos que a pesar de lo duro que está siendo la pandemia mundial de coronavirus, si se le puede sacar algo positivo, es el impacto positivo que ha tenido frenar la actividad:

"De todo lo malo, sacas algo bueno. Y bueno para el planeta ha sido que parásemos un poco. Que de repente los aviones, el tráfico, la contaminación... Yo no he estado muy metida en lo que es el mar, el océano, siempre me ha dado un poco de miedo. Pero Miguel, por ejemplo, siempre ha estado muy dentro de eso", explica haciendo referencia al actor Miguel Bernardeau, su pareja.

"Siempre le ha encantado bucear, le encanta todo lo relacionado con el mar, el surf... Y él dice 'Es una pasada la de veces que estoy buceando y me encuentro con 800 cosas: plásticos, residuos...' Y lo que hace es coger todas esas cosas, subirlas arriba y luego tirarlas a algún lugar", explica.

"Hay que ser conscientes de que todas esas cosas están acabando con la fauna marina. Nos estamos cargando el planeta y eso es una realidad. Yo misma intento concienciarme de eso y cambiar muchas de esas cosas. Intento coger más la bici en lugar de un taxi, o coger más transporte público", concluye.