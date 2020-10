Aitana sobre 'Más Allá de la Luna': "Me siento reflejada en Fei Fei porque lucha por sus sueños aunque crea que es difícil conseguirlos"

Aitana está imparable. Tres semanas después de lanzar 'Corazón sin vida', su esperada colaboración con Sebastián Yatra de la que nos contaron todos los detalles en su entrevista con Europa FM, la artista catalana vuelve con 'Volaré'.

Este nuevo tema es muy especial para la carrera de Aitana ya que es el tema principal de Más Allá de la Luna, que se estrenará en Netflix este viernes 23 de octubre.

"Estoy muy orgullosa", explica Aitana sobre este nuevo trabajo. "De repente que te llame Netflix para formar parte de una banda sonora para una película nueva de animación cuando nunca antes han puesto a un artista local en una banda sonora ni han hecho un videoclip, y yo si que he hecho un videoclip, es increíble y quiero que lo veáis".

CREER ES PODER

Más Allá de la Luna narra las aventuras de la pequeña Fei Fei, a quien le marcó una leyenda que le contaron sus padres de pequeña sobre una mujer que vive en la Luna.

Para probar que esta leyenda es real, Fei Fei construye un cohete para viajar a la Luna e ir en busca de esta mujer, demostrando que todo lo imposible puede hacerse realidad.

"Más Allá de la Luna va de 'creer es poder'. A veces te encuentras en unas situaciones en la vida que te dejan piedras en el camino y obstáculos que tienes que resolver", explica haciendo referencia a la protagonista.

"Va sobre la imaginación, la honestidad la creatividad de los niños... Y sobre todo de algo que quieres conseguir sí o sí", concluye.

PARALELISMO CON SU CARRERA PROFESIONAL

Aitana nos confiesa que sí que ve un paralelismo entre la historia de Fei Fei y la suya: "Sí que hay un paralelismo pero en este caso Fei Fei es mucho más segura. Se le ve una niña más fuerte que cree en su proyecto. Yo siempre he sido más insegura y la seguridad me la han dado mis padres", explica, "Pero sí, se trata de conseguir tus sueños aún pensado que es muy difícil conseguirlos. Entonces sí que me veo reflejada".

CAMBIO DE ROL EN LOS PERSONAJES FEMENINOS

Si echamos la vista atrás, la mayoría de los personajes femeninos de las películas infantiles son niñas y mujeres indefensas que esperan a que las rescaten, las liberen o venga un príncipe a casarse con ellas.

Fei Fei, la protagonista de Más Allá de la Luna, demuestra que estos roles han cambiado, algo muy importante para educar a los más pequeños.

"Yo crecí con películas de animación donde la mujer era una persona muy delicada, muy dependiente, donde el objetivo final era encontrar a su príncipe... Era muy aburrido. Llega un momento en el que dices 'necesito que esto no sea así, no necesitamos a un hombre para conseguir nuestros objetivos", explica.

"En Más Allá de la Luna a Fei Fei ni siquiera le ayuda a su padre montar el cohete, ni tan siquiera nadie le anima a irse a la Luna. Se va porque quiere y empieza a hacer fórmulas matemáticas para construir el cohete y eso es muy guay, porque esta película la van a ver millones de personas y que de este mensaje es algo muy importante".