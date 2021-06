La extraña bandera del Orgullo que los famosos están compartiendo: qué significa y desde cuándo existe

La bandera LGBTIQ+ es símbolo del orgullo homosexual desde la década de los 70 y en ella se reflejan los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Fue diseñada por el activista Gilbert Baker en el 78 con el fin de unificar a la comunidad mundial LGTBIQ en un único estandarte.

Sin embargo, esta bandera no representa a todos los colectivos y orientaciones sexuales que existen hoy en día, algo que impulsó al diseñador Daniel Quasar para crear una nueva que aunase las reivindicaciones existentes. No se trata entonces de una bandera oficial, sino de una propuesta particular que busca facilitar la visibilidad de todos los grupos.

Este nuevo diseño, realizado en 2018, incluye a la totalidad de la comunidad LGBTTQQIAAP (por sus siglas en inglés): lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, queers, questioning, intersexuales, asexuales, alliados, y pansexuales.

Sin embargo, no fue Quasar el primero en querer incluir nuevos colores para los colectivos que faltaban. Fue la activista Amber Hikes quien, en Philadelphia en 2017, creó la campaña More Pride More Color para destacar la interseccionalidad hacia la raza y la discriminación.

La bandera de Daniel Quasar suma cuatro colores adicionales a los seis que ya tenía predeterminados: rosa, azul, marrón y negro, que aparecen separados del resto en un segmento en forma de triángulo. El rosa y el azul representan a la comunidad trans y el marrón y el negro pretenden dar visibilidad a la lucha contra el racismo.

"La bandera trans y las franjas de la comunidad marginada se cambiaron al izado de la bandera y se les dio una nueva forma de flecha. La flecha apunta hacia la derecha para mostrar el movimiento hacia adelante", explica su creador en la página Kickstarter, donde busca apoyo y financiación para oficializar la bandera.

Quiénes la han compartido

Rosalía en sus stories de Instagram, Penélope Cruz en un post o Inma Cuesta, que ha hecho un alegato a favor de los derechos de los colectivos vulnerables, son algunos de los celebrities que han utilizado esta nueva bandera para alzar la voz en favor de la comunidad LGTBIQ+.

"En la actualidad la homosexualidad está criminalizada en 70 países en todo el mundo. En 56 con penas entre 18 años de cárcel y cadena perpetua. En 12 con penas de muerte. Sólo en 11 países existe protección constitucional sobre la discriminación por orientación sexual. Desde 2008 al menos 3.664 personas transgénero fueron asesinadas en el mundo. Estos son algunos de los datos que ha aportado Cuesta, que se une así a una reivindicación necesaria e indispensable.