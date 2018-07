¡MUCHO CUIDADO!

El coche, ese sitio en el que todos hemos pasado un buen rato con nuestras parejas y rolletes. Y si no lo has pasado aún, deberías. Porque hacerlo en el coche despierta mucha pasión y puede que furia, nos hace sacar nuestro lado más salvaje. Aunque no debemos despistarnos y dejar que esta pasión nos nuble el juicio. Si no quieres que esto te suceda y deseas pasar el mejor rato de tu vida con tu romance, ¡toma nota de estos consejos!