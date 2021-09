El lenguaje de los perros: estas son sus señales para indicarnos calma, alegría o miedo

La unión entre el perro y el hombre viene desde tantísimos años atrás, que se ha desarrollado un nivel de comunicación en el que es muy fácil educarlos para que entiendan qué queremos decirles. Pero también es muy importante saber interpretar cómo estos animales quieren comunicarse con nosotros.

Si nosotros utilizamos principalmente la voz y algunos gestos con los brazos para que nos entiendan, ellos utilizan todo su lenguaje corporal para intentar transmitirnos cosas tan dispares como que les demos mimos, que les dejemos espacio o que tienen miedo. Analizamos los principales gestos:

SEÑALES POSITIVAS

Dar con el hocico

Si tu perro te da empujoncitos con el hocico es muy buena señal, ya que te está pidiendo afecto. Este gesto viene de su etapa de cachorro cuando buscaba las mamas de su madre dando golpecitos con el hocico.

Olfatear el suelo

Muchas personas tienen la idea equivocada de que los perros solo están jugando cuando les tiras una pelota y se lanzan a por ella para luego devolverla.

Pero existe una forma mucho más relajada y positiva de jugar: olfateando.

Para sus cerebro, estas dos actividades serían algo así como para nosotros ir al gimnasio (jugar a la pelota) o leer un libro (olfatear).

Además, si un perro olfatea el suelo antes de acercarse a otro can, es una forma de indicarle que quiere saludarle y que viene “en son de paz”.

Perro olfateando el suelo // Pixabay

Olfatearse en círculos con otro perro

Si tienes un perro habrás comprobado que en algunas ocasiones entra en un bucle infinito con otro perro olfateándose en círculos. Esto es algo bueno, ya que ambos están dispuestos a saludarse de forma relajada y sin ningún tipo de dominación o agresividad.

Barriga hacia arriba

Cuando vemos un perro panza arriba mientras juega con otros perros es una señal de cordialidad, que busca jugar y no quiere problemas. Sin embargo, este mismo gesto puede significar miedo si el otro animal claramente no ha venido a jugar, por lo que deberíamos terminar con esa situación estresante para nuestra mascota.

Un perro boca arriba // Pixabay

Quedarse inmóvil

Si nuestro perro se queda inmóvil en presencia de otros canes que no conoce, es una buena señal. Lejos de estar atemorizado, lo que está haciendo es “ser educado” y permitir que los otros perros lo olfateen, ya que es la forma que tienen de conocerse unos a otros.

SEÑALES DE CALMA

Bostezo

Si nuestro perro bosteza cuando estamos interactuando con él, y este bostezo viene acompañado de otros gestos como las orejas bajas nos está comunicando que siente incomodidad. Probablemente no entiende qué está ocurriendo a su alrededor o qué le estamos pidiendo. En este caso, debemos dejar de incomodarle e interactuar con él de una forma más clara y menos invasiva.

Relamerse los labios

Cuando se da una situación en la que un perro se relame los labios y mira de lado, nos está intentando decir que “no quiere problemas” y que le dejemos espacio. Esto lo pueden hacer tanto con personas como con otros perros, por tanto debemos detener la situación que se esté produciendo en ese momento o alejar a nuestro perro de ahí para dejar de estresarlo.

Un perro relamiéndose el hocico // Pixabay

Lamer a una persona

Con este gesto, es muy importante que sepamos diferenciar las dos formas en las que se puede producir. Si nuestro perro nos lame en una situación tranquila en la que le estamos dando caricias o un refuerzo positivo, simplemente nos está devolviendo el afecto.

Sin embargo, si lo hace acompañado de movimientos nerviosos o giros de cabeza, está intentando aliviar el estrés que le está produciendo alguna situación intentando darnos algo que sabe que nos gusta.

Giros de cabeza

Cuando nos ponemos muy cerca de la cara de nuestro perro o colocamos un objeto delante (como un teléfono móvil para hacerle una foto) puede que el animal gire la cabeza para no mirarnos de frente. A veces, este gesto viene acompañado de otros como las orejas hacia atrás o relamido de labios.

Lo que nos quiere decir nuestra mascota con este gesto es que respetemos su espacio, ya que se está sintiendo incomodado y quiere estar tranquilo.

Esto también lo puede hacer cuando otro perro se le acerque de forma muy brusca a olisquearle o a ladrarle de cerca. Girar la cabeza es su forma de decirnos “estoy tranquilo y no quiero problemas”

SEÑALES DE MIEDO

Rabo entre las patas

Una de las señales más significativas que indican miedo en los perros es cuando meten el rabo entre las patas. A partir de aquí, hay que observar el resto de gestos y postura corporal que presenta para saber cómo puede reaccionar.

Si se mantiene encorvado, se relame los labios y tiene las orejas hacia atrás, nuestro perro está viviendo un momento de mucho miedo.

Sin embargo, también puede presentar el rabo entre las patas con una actitud mucho más desafiante, como con el pelo de la espalda erizado o enseñando los dientes. Esto también significa que el animal está pasando por mucho miedo, pero además puede reaccionar con agresividad por miedo, por lo que su acción puede ser desmedida por sentirse acorralado.

Perro sacando los dientes // Pixabay

Temblores y rigidez muscular

No hay que confundir con quedarse inmóvil ante perros que no conoce para dejarse oler. Si el perro tiene temblores y los músculos tensos, está teniendo mucho miedo.

Por lo que hay que averiguar el origen de este temor para detener el sufrimiento.

Micción involuntaria

Cuando un perro micciona sin querer cuando le están regañando, no es por sumisión, sino por miedo. Por esto es tan importante educar a los perros mediante el refuerzo positivo y no no a través del castigo, ya que podemos generar en él conductas nocivas para su salud.

Búsqueda de refugio

Cuando un perro se esconde en un lugar y no quiere salir de ahí, ya sea detrás de un mueble, debajo de la cama o cualquier otro sitio en el que se sienta protegido, es que tiene miedo del exterior.