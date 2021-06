¿Puedo ir a la playa con mi perro? Esto todo lo que necesitas saber

Llega el verano y con él, las ansiadas vacaciones. Puede que nuestro plan sea visitar algún lugar en la costa para disfrutar del buen tiempo y que nuestro perro vaya con nosotros. Dejarlo en casa al bajar a la playa no entra en nuestros planes, la buena notica es que España es en general un país dog-friendly y en sus costas cada vez hay más arenales que permiten la presencia de perros.

Te contamos cuáles permiten llevarlos, qué condiciones existen para hacerlo y te damos algunos consejos para que los perros puedan disfrutar de la arena y el baño en el mar de la forma más segura.

¿Qué dice la ley sobre llevar perros a la playa?

Las playas de toda España están reguladas por la Ley de Costas. Esta normativa regula la protección, conservación y utilización del litoral de forma general, sin embargo, no especifica nada sobre la presencia de animales de compañía. La misma ley establece que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos las que se encargan de mantener las condiciones de limpieza y salubridad de las zonas de baño. De modo que cada playa puede tener una regulación diferente para los perros.

¿Cómo sé a qué playa puedo llevar a mi perro?

Sabiendo que cada playa tiene normas diferentes, lo mejor que podemos hacer es informarnos a través del Ayuntamiento pertinente donde se ubique la playa que queremos visitar con nuestro perro.

Normalmente, los consistorios colocan carteles informativos en la misma playa sobre las características de la misma. Si se permiten o no animales; en qué horarios y en qué condiciones; si es obligatorio llevar la cartilla de vacunas del animal; si se puede llevar suelto o no (especificaciones sobre perros de razas potencialmente peligrosas y el uso de bozal en ellos); si hay que mantener al animal alejado de otros usuarios y, por supuesto, se informa de la necesidad de recoger los excrementos y tirarlos a la papelera pertinente.

También hay playas específicas para perros, “playas caninas”, como la de El Puig, en Valencia. Su ayuntamiento habilitó en 2016 una parte de la playa de Torreta-Santa Elvira para este uso, en el norte de este litoral, junto al Barranc del Puig.

Si queremos saber si una playa está en este listado, se puede llamar al Ayuntamieno o entrar en la web Redcanina, que ha elaborado una completa y actualizada lista de las playas españolas a las que puedes ir con tu perro este verano.

¿Me pueden sancionar si llevo a mi perro a una playa en la que no está permitido?

Normalmente, el acceso con mascotas suele estar restringido entre mayo y septiembre (temporada alta), por lo que solo se permite acceder con ellos entre las 21 horas y las 10 horas. También hay otras excepciones, como mencionamos anteriormente. Es importante que respetes las normas establecidas, por el bien de otros usuarios y por el de tu propio bolsillo. Las multas por infringir la prohibición de acceder a la playa con perro o de otras condiciones oscilan entre los 90 euros y los 3.000 euros, dependiendo de la ciudad.

Un perro bañándose en el mar // Pixabay

¿Se puede bañar mi perro en el mar?

La regulación no solo habla de la presencia de perros en la playa (en la arena), sino también del baño en el mar. Hay playas que lo permiten y otras que no. También hay perros a los que les gusta pegarse un chapuzón y otros a los que les da miedo el oleaje. Si tu perro es de los primeros, debes saber que no es tan sencillo con que se meta en el mar. La marca de productos para animales Affinity da algunos consejos como vigilar las zonas de profundidad en las que se baña nuestro perro, vigilar la ingesta de agua de mar (la sal en los perros provoca alteraciones gastrointestinales y neurológicas) y no perder de vista nunca al animal.

Otros consejos para disfrutar de la playa con tu perro

Hay que tener en cuenta otras cuestiones cuando vamos con nuestro perro a la playa: