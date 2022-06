Te interesa Qué significa el número de las cremas solares: cómo elegir el factor adecuado para cada piel

Si tienes que depilarte habitualmente es muy probable que no sea una de tus actividades preferidas. No solo pierdes un tiempo valioso para hacer otras cosas, sino que además no experimentas una sensación agradable. De ahí que, si no lo has hecho ya, estés pensando en pagar una depilación con láser que sea definitiva. Claro que en el momento en que vayas a investigar, te darás cuenta de que hay diversos tipos de depilación láser. Los hay para todos los gustos, y es que dicen que dime cómo te depilas y te diré cómo eres.

¿En qué consiste cada uno? ¿Se diferencian por su calidad? ¿Dependen de tu color de piel y de pelo?

¿En qué consiste la depilación láser?

Antes de apuntar cuáles son los tipos de depilación debes saber cómo funciona este método que elimina el vello para siempre. Aunque no lo creas, la clave está en la luz del láser y en el calor que genera. En primer lugar se aplica un gel que se cuela en cada uno de los folículos de tu piel. A continuación, pelito a pelito, se aplica el láser. El calor es absorbido por el gel de tal modo que se quema el folículo. Y así, después de varias sesiones, se elimina el vello de raíz.

No obstante, si tu pelo es demasiado rubio (o te han salido canas prematuras) la depilación láser no te va a servir de nada. La razón se llama melanina, es decir, la que da color a nuestro pelo y nuestra piel. El láser actúa sobre ella, de modo que si una persona tiene una concentración de melanina muy escasa, el tratamiento no funcionará adecuadamente.

Tipos de depilación láser

Aclarado lo anterior, es el momento de apuntar los tipos de depilación láser que puedes contratar. En este punto, lo más importante es que te dejes asesorar por el centro que vaya a realizar el tratamiento, ya que los especialistas estudiarán tu piel y determinarán qué es lo que mejor le viene. Además, debes saber que no hay peores o mejores tratamientos de antemano, sino que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, las cuales dependen, como hemos dicho, de la piel que alberga el vello.

Así pues, los principales tipos de depilación son los siguientes:

Láser rubí. Es el primero que se comenzó a utilizar y ofrece una longitud de onda de unos 694 nanómetros o nm (apunta la cifra para compararla con otros tipos de depilación). Los avances que se han logrado en este campo han provocado que el modelo rubí casi no se utilice en la actualidad , ya que solo es adecuado para pieles claras que tengan vello oscuro. Además, su eficacia es menor.

Es el primero que se comenzó a utilizar y ofrece una longitud de onda de unos 694 nanómetros o nm (apunta la cifra para compararla con otros tipos de depilación). Los avances que se han logrado en este campo han provocado que el modelo rubí , ya que solo es adecuado para pieles claras que tengan vello oscuro. Además, su eficacia es menor. Láser alejandrita. Otro de los tipos de depilación láser que tiene un nombre cuanto menos curioso es este que trabaja a 755 nm. Si tienes el vello grueso y oscuro seguramente sea el que mejor te venga siempre y cuando seas de piel clara. Para los de tono más oscuro son más recomendables otras opciones.

Otro de los tipos de depilación láser que tiene un nombre cuanto menos curioso es este que trabaja a 755 nm. Si tienes el seguramente sea el que mejor te venga siempre y cuando seas de piel clara. Para los de tono más oscuro son más recomendables otras opciones. Láser diodo. En la actualidad es el más empleado por los centros de depilación porque es válido para cualquier tipo de piel que tenga vello oscuro, sin importar si son muy claras o muy bronceadas. Con una longitud de onda de 810 nm, es capaz de debilitar el folículo de tal modo que en pocas sesiones el vello no aparecerá jamás.

En la actualidad porque es válido para cualquier tipo de piel que tenga vello oscuro, sin importar si son muy claras o muy bronceadas. Con una longitud de onda de 810 nm, es capaz de debilitar el folículo de tal modo que en pocas sesiones el vello no aparecerá jamás. Láser soprano. Esta tipología de nombre tan curioso es de las últimas que han aparecido en el mercado. Ofrece una longitud de onda de unos 800 nm y destaca porque no se siente ningún dolor, así como por se r muy eficaz incluso con las pieles bronceadas. Claro que hay expertos que afirman que su eficacia disminuye con las pieles muy claras con vello tirando a rubio.

Esta tipología de nombre tan curioso es de las últimas que han aparecido en el mercado. Ofrece una longitud de onda de unos 800 nm y destaca porque no se siente ningún dolor, así como por se Claro que hay expertos que afirman que su eficacia disminuye con las pieles muy claras con vello tirando a rubio. Láser neodimio-yag. En este caso también sirve para cualquier tipo de piel, pero al ser menos eficaz debe llegar a los 1.064 nm, lo que se traduce en cierta molestia durante la sesión, algo de lo que la mayoría huye.

En definitiva, estos son los principales tipos de depilación láser que hay en el mercado. Como te hemos comentado, dependerá de tu piel y de tu vello que se utilice uno u otro. Por lo tanto, en el centro al que vayas exige que hagan un análisis previo de tus características particulares ya que, como habrás podido comprobar, no valen las mismas cosas para todo el mundo. Y no olvides que si quieres estar al tanto de temas como este, solo tienes que leer de vez en cuando nuestra sección Estilo de Vida.