Date un masaje en este punto exacto del pie y conseguirás dormirte mucho más rápido

Seguro que más de una vez has sufrido un episodio de insomnio en el que has estado varios días sin pegar ojo o te has despertado en varias ocasiones durante la noche.

Si no descansamos bien, durante el día estamos más irritables, desconcentrados, cometemos más errores e incluso podemos tener más accidentes. Por eso es muy importante dormir entre 7 y 8 horas diarias sin interrupciones.

¿Qué provoca el insomnio?

Las causas por las que podemos tener dificultades para conciliar el sueño son muy variadas. Puede ser por un trastorno crónico, que requiere un tratamiento médico, o por algo más puntual.

Los viajes, los cambios de horarios en nuestra rutina, una, malos hábitos e incluso comer demasiado antes de dormir pueden hacer que puntualmente estemos varios días en los que nos cueste conciliar el sueño.

Desde que empezó la pandemia de coronavirus, y en especial durante el confinamiento, varios estudios científicos confirman que los casos de insomnio han aumentado en todo el mundo. Según un estudio realizado por el Grupo de I+D en Economía de la Salud UC en colaboración con IDIVAL, en España creció hasta un 62% en los meses en los que el confinamiento era total, y fue mejorando con la desescalada.

Trucos para combatir el insomnio

Aunque en los casos más graves de insomnio se requiere la supervisión de un médico e incluso medicación, existen varios trucos que pueden ayudarnos en esas etapas en las que nos cuesta más conciliar el sueño

Un truco muy sencillo está basado en los puntos de acupuntura, concretamente en el pie. Debes presionar levemente el punto en el que el dedo pulgar y el siguiente forman una V en el empeine (punto LIV-3 de la imagen que hay a continuación):

Prueba a frotar este área con tu pulgar durante 15 minutos, sin preocuparte de la ubicación exacta, ya que tu dedo cubre mucha más superficie que la aguja que se utiliza en acupuntura para activar este punto.

Al presionar este punto, aumenta el flujo sanguíneo, ayuda a equilibrar el sistema nervioso y favorece la producción de melatonina, una hormona muy importante para ayudar a conciliar el sueño.

Hazte este masaje cada día una media hora antes de acostarte y verás como te quedarás dormido antes y descansarás mejor por la noche.

