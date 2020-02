Así somos en la cama según nuestro signo del zodiaco

·Aries: Los más ardientes. Son apasionados, muy receptivos y tienen un gran apetito sexual. Conectan enseguida a nivel sexual, por lo que rápidamente sabrán que es lo que quieres y te lo dará sin rodeos. Pero también pedirán lo mismo por tu parte, ya que son uno de los signos más dominantes.

·Tauro: Los más testarudos. Siempre están buscando nuevas experiencias por lo que tendrás que tomar la iniciativa para sorprenderles. Además, les encanta incrementar el grado de placer por lo que olvídate de "ir al grano", ya que para los Tauro los preliminares son igual de importante.

· Géminis: Los más creativos. Se toman el sexo como un juego divertido en el que dan rienda suelta a su imaginación. Por eso no te extrañe si tienes una relación con un géminis que te sorprenda constantemente, desde un "aquí te pillo, aquí te mato", hasta una cita cuidada hasta el último detalle.

· Cáncer: Los más inseguros. Necesitan cierta intimidad para sentirse cómodos en los encuentros sexuales, por lo que difícilmente vas a poder tener sexo improvisado en cualquier parte. Eso sí, son complacientes y se toman muy en serio las relaciones, considerando el sexo una demostración de amor y no solo algo físico.

· Leo: Los más seductores. Si quieres conquistar a un Leo tienes que tratarlo como a un Rey o a una Reina, son apasionados y les encanta el sexo. Si quieres tener una buena dosis de sexo salvaje esta es la mejor elección. Eso sí, generalmente, también son los más promiscuos.

·Virgo: Los más impredecibles. Al contrario de los Leo, necesitan confiar plenamente en una persona antes de tener sexo. Pero una vez te hayas ganado su confianza, se entregan sin límites. Aunque deberás tener bastante paciencia, ya que cambian de parecer constantemente. ¡Bienvenido a la montaña rusa!

·Libra: Los más caprichosos. Les encanta sentirse seductores, por lo que en general son de los signos más coquetos. En el sexo se sienten libres y les encanta experimentar cosas nuevas pero, ¡ojo con la rutina! Ya que cuando se sienten estancados suelen buscar algo nuevo.

·Escorpio: Los más dominantes. Los Escorpio son de los signos más calientes del horóscopo. Pero no entienden el sexo como algo superficial, si no que buscan conexiones profundas. Por contra, suelen ser algo egoístas, por lo que pueden resultar dominantes en algunos casos, algo que debes controlar si quieres tener una relación con uno.

· Sagitario: Los más aventureros. Les encanta experimentar con todo, por lo que el sexo no iba a ser una excepción. Les encanta el aire libre así que si quieres seducir a uno de ellos, un lugar descubierto sería una buena opción para tener sexo. Pero si quieres que te acompañe el resto de tu vida, lamentamos decirte que salvo excepciones, suelen ser de relaciones cortas y encuentros puntuales.

·Capricornio: Los más estables. Aparentemente no parecen los más apasionados del mundo, y para que te demuestren algo de pasión debes ganarte su confianza. Eso sí, una vez lo consigas es el signo que más sorprende en la cama y uno de los más complacientes. Así que si se te resiste algún Capricornio no desistas, porque no te arrepentirás.

·Acuario: Los más originales. Si quieres que tu relación con un Acuario no se vaya al traste, intenta sorprenderle cada día. Descubre cuáles son sus fantasías sexuales más ocultas y hazlas realidad. Si lo consigues seguro que todo irá sobre ruedas.

Piscis: Los más románticos. Si lo que buscas es un encuentro de una noche, olvídate de intentarlo con un Piscis. Son el signo más romántico y no conciben el sexo sin amor. Son entregados y buscan la complicidad total con su pareja y por supuesto en el sexo también.