¿Ligas por Internet? Tu forma de escribir puede arruinarte el sexo

La tecnología y las redes sociales cada vez facilitan más el poder conocer a gente nueva y como consecuencia, encontrar pareja. O al menos a alguien para poder pasar un buen rato. Pero estas nuevas técnicas de ligue también tienen sus peligros. Y es que si cara a cara lo que importa es la actitud, tu ortografía puede arruinarte el posible ligue a través de una pantalla.

Según un estudio de población que lanza la web estadounidense 'Zoosk', ha quedado demostrado que el don de la escritura puede influenciar en tu relación, ya sea de manera positiva, si escribes bien, o negativa, si haces faltas de ortografía.

Esto puede afectar más de lo que uno se cree en el ámbito sexual, ya que según dicho estudio: el 40% de los hombres se negarían a mantener relaciones sexuales si detectan un error ortográfico. En cambio las mujeres son más exigentes, ya que el tanto por ciento es más elevado ya que es un 65%.

Luego entramos en el campo más a fondo, es decir, conocer a alguien con la finalidad de tener una relación seria de amor. ¿Como influye la ortografía en este caso?

La aplicación 'Match' afirma que el 75% de los hombres no seguiría conociendo a nadie más a fondo si existen dichas faltas y un 88% en mujeres.

Pero no solamente son las faltas, sino que también son las expresiones que solemos utilizar en nuestro día a día. Algunas de ellas que no gustan a la hora de tener citas son: 'OMG', que reducirá en un 25% y 'LOL' o 'YOLO' que ambas afectarán a tu relación negativamente con un 45%.