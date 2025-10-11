Mónica Naranjo explica por qué no ha sido madre: "Me habría arrepentido de tener un hijo sin pensar"
Mónica Naranjo ha concedido una de sus entrevistas más personales y honestas en el pódcast Tengo un Plan, donde ha hablado sobre todas las preguntas que se hizo antes de lanzarse a quedarse embarazada. "Sé que hubiera sido una madre extraordinaria, y que puedo todavía serlo", ha dicho.
Pareja, maternidad, religión... Mónica Naranjo ha desnudado su mente en el pódcast Tengo un Plan, donde ha hablado de numerosos temas personales sin pelos en la lengua. Entre otros asuntos, la cantante de 51 años ha explicado por qué no ha sido madre.
"Los hijos no tocan. 'Vamos a tener un hijo, que ya toca'. Los hijos no tocan", ha insistido la catalana, asegurando que no hay que ser madre por tener una determinada edad. "¿Vas a poder cuidarlo? ¿Vas a poder ser un padre presente? ¿Vas a poder estar ahí? ¿Sí o no? Porque eso es para toda la vida. Yo no lo he tenido por eso", ha añadido.
En la entrevista, Mónica Naranjo ha planteado numerosas preguntas que ella mismo se hizo en su momento antes de tomar una decisión tan importante como la de ser madre. "¿Qué vas a hacer durante los próximos cuatro años? El hijo es mío, lo crío yo, lo cuido yo. ¿Voy a tener a mi hijo desde chiquitito pasando una vida nómada? En mi caso no", ha contado.
"No me veo capaz de tener una cosa tan pequeñita y dejarla con la abuela"
La artista ha defendido que no le habría gustado forzar a su hijo a llevar una vida que él no ha elegido: "Tampoco quiero que mi hijo viva esto, porque hay muchos hijos de artistas que no quieren ver el foco, que quieren el anonimato más absoluto. ¿Yo estoy dispuesta a sacrificar el trabajo y todo lo que conlleva para estar cuatro años mirando y cuidando de mi hijo?".
"Si soy yo la mamá, tengo que ser MADRE en mayúsculas. No me veo capaz de tener una cosa tan pequeñita y dejarla con la abuela, soy demasiado leona. Por esa y por otras muchas preguntas, no he sido madre", ha contado.
No se arrepiente
Cuando los presentadores han preguntado a Mónica Naranjo si se arrepiente de no haber sido madre, ella ha respondido tajante: "No. Sé que hubiera sido una madre extraordinaria, y que puedo todavía serlo. Es una cosa que tengo ahí pendiente, quién sabe. Me habría arrepentido de haber tenido un hijo sin pensar y vivir unas consecuencias que no habrían sido agradables, y eso habría sido muy egoísta por mi parte".