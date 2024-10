Qué es el método ROPA, la técnica que han usado Dulceida y Alba Paul para tener a su primera hija

Dulceida y Alba Paul son los nombres detrás de una de las parejas más destacadas entre el mundo influencer en España, teniendo en cuenta que entre las dos suman más de 4,6 millones de seguidores en Instagram.

El miércoles 16 de octubre por la tarde han compartido una muy esperada noticia: el nacimiento de su primera hija, cuyo nombre ya desvelaron hace meses. Aria Paúl Domènech, la pequeña, ha nacido el martes 15 de octubre a las 18:20, tal y como han confirmado las madres.

"El amor de nuestras vidas ya está aquí. Ni en nuestros mejores sueños, ¡estamos alucinando y explotando de amor!", han escrito en una publicación en Instagram que ha sumado más de 250 mil me gustas y cinco mil comentarios en apenas una hora. "Nuestra pequeña ya está aquí", ha añadido Dulceida en una historia de Instagram donde comparte la gran noticia.

Qué es el método ROPA

Para quedarse embarazadas, la pareja siguió el método ROPA (Recepción de Ovocitos de la Pareja), una técnica que permite que dos mujeres compartan maternidad. Es decir, se utiliza el óvulo de una de ellas, mientras que la otra es la que se encarga de gestar al bebé.

Antes del embarazado, las dos explicaron a Calleja que todavía no tenían claro quién sería quién. "No sabemos quién de las dos se quedará embarazada, pero lo que queremos es que una geste y la otra done el óvulo, así las dos estamos involucradas en ello", dijeron, añadiendo que usarían el esperma de un donante. Al final, el óvulo fue de Alba Paul y la gestante fue Dulceida.

Según explica el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el método ROPA "consiste en hacer un ciclo de fecundación in vitro a una mujer de la pareja para conseguir embriones (madre genética) y posteriormente transferir estos embriones en el útero de la otra mujer de la pareja (madre gestante)".

Para comenzar el proceso, primero se realiza un estudio de fertilidad para definir qué rol adquirirá cada mujer de la pareja. Después, se siguen los siguientes pasos: