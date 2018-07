Descubre si leen tus WhatsApps, aunque el doble check azul esté desactivado

¿Te ha pasado alguna vez que has enviado un WhatsApp y te has quedado con cara de bobo mirando la pantalla a la espera de ese 'doble check' azul? Y de pronto te contesta, pero el doble check sigue en gris... ¿Cómo se atreve a ocultar que me lee? Pues bien, esos días de incertidumbre pueden tocar a su fin. ¡Te contamos cómo!

Con la popularización de la aplicación, llegaron las mejoras en cuanto a privacidad y securización de la misma. En esta línea, encontramos algunas opciones como ocultar la hora de la última conexión, o no mostrar si has leído un mensaje o no, gracias al famoso 'doble check' azul.

Pues bien, hecha la ley, hecha la trampa, porque hay una forma de asegurarte de si se están enterando o no de lo que les dices. Eso sí, no nos responsabilizamos de las discusiones derivadas del: "¿Y por qué no me has contestado entonces?". A veces la ignorancia, le hace a uno más feliz, ¿o no?

