Los actores de 'Harry Potter' se despiden de Michael Gambon, el último Albus Dumbledore de la famosa saga

El universo de Harry Potter está de luto. El actor irlandés Michael Gambon, conocido por interpretar a Albus Dumbledore en las películas del joven mago, ha muerto a los 82 años.

Principalmente reconocido por su papel en la saga, el intérprete tuvo una vida artística intensa que reúne muchos otros papeles relevantes, en películas como Mi vida con John F. Donovan (2018), Conociendo a Julia (2004), Gosford Park (2001) o El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (1989).

Los compañeros de reparto de Harry Potter se han despedido con emoción del irlandés en redes sociales:

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

"Lamento mucho la noticia del fallecimiento de Michael Gambon. Era, dentro y fuera de la cámara, una leyenda.

"La felicidad se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros, si uno solo recuerda encender la luz". -Albus Dumbledore"

Ralph Fiennes (Lord Voldemort)

"Nos entristece enormemente la noticia del fallecimiento de Sir Michael Gambon. Aportó una alegría inconmensurable a los fans de Harry Potter de todo el mundo con su humor, amabilidad y gracia. Siempre llevaremos su recuerdo en el corazón".

James Phelps (Fred Weasley)

"Lamento mucho la noticia del fallecimiento de Michael Gambon. Era, dentro y fuera de la cámara, una leyenda. Un pequeño recuerdo de Michael:

Durante el rodaje de HP6 trabajé en el departamento de publicidad durante todo el rodaje (aparte de los días que actuaba). Por eso pasé muchas horas con Michael durante el rodaje. Siempre era muy divertido y estaba dispuesto a compartir sus conocimientos.

Un día estábamos rodando la escena final de Dumbledore en la torre del reloj, obviamente una escena bastante intensa. Entre los preparativos, Michael me preguntó qué iba a hacer ese fin de semana. Mi hermano y yo estábamos leyendo Pedro y el lobo con la orquesta Halle de Manchester. "¿Tienes el guión contigo?", me preguntó. me preguntó, y yo sí. "Ya lo he hecho, vamos a repasarlo y si quieres te doy algunas notas". Así que pasamos lo que debería haber sido su tiempo libre repasando mi actuación del fin de semana. Es un recuerdo que siempre he tenido como uno de los aspectos más destacados de mi HP".

Julie Walters (Molly Weasley)