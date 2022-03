Adam Scott más allá de la televisión: su mujer Naomi Scott, sus hijos adolescentes y su admiración por Ben Stiller

Nacido en Santa Cruz (California) hace 48 años, Adam Scott creció en una ciudad pequeña donde empezó a formarse como actor mientras contemplaba de cerca la gran vorágine de la industria en Hollywood, a tan sólo unos kilómetros de su casa.

En 1993 se graduó en la American Academy of Dramatic Arts de Los Ángeles y a pesar de que sus primeros papeles como actor estaban centrados en el drama, pronto vieron que Adam tenía un gran magnetismo para la comedia.

De hecho, los dos grandes papeles que le han encumbrado en el estrellato han sido en las comedias Party Down y Parks and Recreation.

Su gran admiración por Ben Stiller

A pesar de contar con más de 800.000 seguidores en Instagram, a Adam Scott todavía le impresiona trabajar mano a mano con artistas de la talla de Ben Stiller o Patricia Arquette, con quienes ha coincidido en Separación, su nueva serie.

La ficción está dirigida por Ben Stiller, con quien ya trabajó en La vida secreta de Walter Mitty. "Soy un fan rabioso de Ben Stiller desde que veía su programa en MTV a finales de los ochenta. Aún no me creo que esté trabajando con él y que me responda mis mensajes de texto", ha confesado en una entrevista para La Vanguardia.

Del mismo modo ha hablado del reparto de Separación, entre los que se encuentran Patricia Arquette, John Turturro y Christopher Walken. Scott se muestra de lo más emocionado por trabajar con personas a las que lleva admirando durante décadas, y ha confesado que "no sabe reaccionar" cuando los tiene delante.

Un asombro del que asegura que se trata por venir de una ciudad pequeña, en la que triunfar en Hollywood es algo así como "viajar a la luna". "En lugar de haberme acostumbrado y sentir que todo lo que me pasa es totalmente merecido y natural, nunca dejo de maravillarme", ha relatado.

Su mujer Naomi Scott y sus dos hijos

Adam se casó en 2005 con la productora y actriz Naomi Sablan, quien cambió su apellido por el del actor cuando se dieron el sí quiero.

Adam y Naomi comparten su pasión por el cine y la televisión hasta tal punto que en 2012 crearon su propia productora Gettin 'Rad Productions, con la que han producido varias series y programas para televisión como el falso documental The Greatest Event in Television History, dividido en cuatro capítulos.

La pareja tiene dos hijos en común, Frankie y Graham, de 13 y 15 años. El actor intervino hace poco en el programa de Kelly Clarkson, donde bromeaba que "no sabía nada acerca de sus hijos", debido a la etapa en la que se encuentran, en plena adolescencia.

Por otro lado, el actor elogió la capacidad organizativa de su hija, y explicó una divertida anécdota de su hijo disfrazado en un supermercado con una máscara para intentar "asustar" a los clientes.