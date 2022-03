Ben Stiller vuelve a los orígenes. El actor de 56 años, que debutó con 10 en una serie, acaba de estrenar Separación, una producción de ciencia ficción en la que comparte pantalla con Adam Scott.

Esa primera serie en la que hizo un pequeño cameo en 1975 es Kate McShane, protagonizada por su madre, la actriz Anne Meara (1929–2015). Fue el debut del pequeño Stiller en pantalla, aunque muchos aún piensan que su primera vez fue en 1986 es la serie Kate & Allie de 1986, cuando tenía 21 años.

El episodio Too Late the Rebel fue en realidad su primera vez en unos títulos de crédito.

Hijo de actores y hermano de actriz

Ben Stiller tenía que ser actor. La interpretación le corre por las venas.

Su madre es la actriz Anne Meara, fallecida en 2015 a causa de un cáncer, y su padre es el también actor Jerry Stiller, que murió el 11 de mayo de 2020 con 92 años por causas naturales.

"Me entristece decir que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales. Fue un gran padre y abuelo, y el esposo más dedicado a Anne durante 62 años. Le extrañaremos mucho. Te quiero, papá", escribió Stiller en Twitter para hace pública la noticia de su fallecimiento.

De padres actores, hijos actores. Ben Stiller tiene una hermana mayor, Amy Stiller, que también es actriz.

Nacida en 1961, ha trabajado en cine y televisión. Su serie más reciente es Love life de 2020 y en cine la recordarás por Zoolander. Salió en las dos entregas, mientras que sus padres solo lo hicieron en la primera.

Anne Meare, como manifestante en 'Zoolander' // Paramount Pictures

Su segunda oportunidad con la actriz Christine Taylor

Ben Stiller está casado con la también actriz Christine Taylor, con quien ha tenido sus más y sus menos. De hecho, llegaron a separarse en 2017.

La historia de Ben Stiller y Christine Taylor se remonta a 1999. Se conocieron en el rodaje de la serie Heat Vision and Jack, que nunca llegó emitirse, y un año después pasaron por el altar.

Ben Stiller y Christine Taylor en el 2000, año de su boda // Getty Images

Se casaron en mayo del año 2000 en una ceremonia en Hawái y no tardaron en darle la bienvenida a su primer hijo. Ella Olivia nació en 2002 y Quilin Dempsey, en 2005.

El problema llegó en 2017. "Con tremendo amor y respeto el uno por el otro, y los 18 años que pasamos juntos como pareja, hemos tomado la decisión de separarnos", decía el comunicado que escribieron para anunciar su ruptura. "Nuestra prioridad seguirá siendo crear a nuestros hijos como buenos padres y como los amigos más cercanos".

La noticia llegó en mayo de 2017 y podría decirse que no fue una separación demasiado extensa. En febrero de 2022 anunciaron su reconciliación.

Ben Stiller la confirmó en una entrevista con Esquire: " Estábamos separados y volvimos a estar juntos y estamos felices por ello".

El actor llenó la entrevista de metáforas para contar que él y su pareja han superado toda clase de barreras.

"Hace unos años, me di cuenta de que no me gusta montar a caballo. Si hay una oportunidad de montar a caballo, probablemente no lo haga. Eso sí, ¡me gustan los caballos! Son preciosos. Me gusta acariciarlos y ver cómo la gente los monta. Me gusta ver a mis hijos montar a caballo", aseguró el intérprete. "No me gusta mucho montar a caballo. Y una vez que lo sabes, ahorras mucha energía. Así que, sí, creo que entre nosotros respetamos todos los aspectos en los que somos parecidos y los aspectos en los que somos diferentes. Creo que, aceptando eso, puedes apreciar más a alguien, porque no estás intentando que cambie por ti".

Dos hijos de 19 y 16 años

Ben Stiller y Christine Taylor tienen dos hijos de 19 y 16 años.

Ella nació en 2002 y quiere seguir los pasos de sus padres. Recientemente salió en el corto Friday, aunque igual la conoces por su cameo en la película Noche en el museo: el secreto del faraón de 2014.

La joven fue noticia este mismo año al asegurar en una entrevista que su padre no estuvo presente durante su infancia. “Ella es bastante elocuente al respecto, y a veces son cosas que no quiero escuchar. Es difícil de escuchar”, dijo el actor.

Ben Stiller y su hija Ella en los Globos de Oro de 2019 // Getty Images

El pequeño del clan es Quilin Dempsey, de 15 años y al que hemos visto en numerosas alfombras rojas. Esta es una foto de 2016 del clan Stiller en la presentación de Zoolander 2.

Ben Stiller, con su mujer y sus hijos en la presentación de Zoolander 2 // Gtresonline

El día que llamó drogado a su padre

Entre las muchas anécdotas que Ben Stiller ha contado en sus entrevistas, una de las más recordadas es el día que llamó drogado a su padre.

Lo contó en una divertida entrevista en The Tonight Show que dio una semana del fallecimiento de Jerry Stiller.

Ben contó que había muy buen rollo con su progenitor y no dudó en llamarlo con 16 años tras probar el LSD. "La primera y la última vez", dijo sobre este episodio con las drogsa.

"Me asusté, me asusté... y mi primer instinto fue: 'Voy a llamar a mis padres'. Porque cada niño llama a sus padres cuando consume LSD, ¿verdad?", bromeó el actor. "Tal vez ese ejemplo sirve para demostrar cómo era nuestra relación porque mi primer impulso fue ese, sentí que era a él a quien quería acudir", explicó.

Jerry Stiller estaba en ese momento rodando un episodio de The Love Boat, pero hizo posible por ayudar a su hijo. "Dijo: 'Vas a estar bien'. Y empezó a hablarme del tema, a pesar de que no sabía nada sobre drogas. Dijo: 'Sé lo que estás sintiendo. Cuando tenía 10 años fumé un cigarrillo de Pall Mall y estuve enfermo durante dos días",

Ben Stiller y su lucha contra el cáncer

Otra de las confesiones de Ben Stiller en una entrevista fue en 2016 en The Howard Stern Show. El actor de entonces 50 años contó que dos años antes tuvo que ser intervenido de cáncer de próstata.

"Salió de la nada. Yo no tenía ni idea", contó. "Al principio no sabía qué me iba a pasar. Tuve mucho miedo. Se detuvo todo en mi vida. No podía planear ninguna película porque no sabía qué me iba a suceder".

Stiller, que no tiene antecedentes familiares, fue diagnosticado gracias a un análisis del antígeno prostático específico (PSA). "Si no hubiera sido por el examen no sé qué me habría pasado (...) Quería hablar del tema porque creo que esta prueba salvó mi vida".