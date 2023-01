Adriana Ugarte: sus inicios, cómo se hizo la cicatriz en la cara y el videoclip de Vanesa Martín que protagonizó

Adriana Ugarte comienza 2023 por todo lo alto, ya que se encuentra en plena promoción de su nueva película Lobo feroz, que también cuenta con la participación de Juana Acosta, Fernando Tejero o Javier Gutiérrez, entre otros.

Hija de una popular escritora

No es de extrañar que Adriana haya seguido los pasos de la interpretación, ya que proviene de una familia de artistas. Su madre es Yolanda Pardal, una popular escritora. En 2003 lanzó al mercado el libro Un paso real, su único trabajo literario. Ha compaginado este trabajo con ser la dueña de una tienda de antigüedades.

De hecho, es una persona "vinculada al mundo del cine, del teatro y la pintura, redactando textos o revisando guiones", según contó en una entrevista. Fue ella quien animó a su hija a seguir su sueño de ser actriz, aunque sin dejar de lado sus estudios de Filosofía y Letras.

En una entrevista conjunta que dieron para Europa Press, la madre de la actriz reveló cómo se dio cuenta de que Adriana podía ser artista: "Desde pequeña vi que tenía un talento especial para todo lo artístico. Los fines de semana escribíamos pequeñas obras y ella y su hermano las interpretaban, hacían bailes, se disfrazaban. Adriana baila flamenco y su hermano la acompañaba a la guitarra organizando buenos saraos. Era una niña muy cómica".

Adriana Ugarte y su madre // Gtres

Su trayectoria en la televisión y el cine

Adriana comenzó muy joven en este mundillo. En 2001, tuvo su primer papel en el corto Mala espina por el que ganó un premio en el Festival de cortos de Alcalá de Henares. Tras esto, ha estado presente en muchas series como Policías, en el corazón de la calle u Hospital Central.

Con solo 21 años, estuvo nominada al Goya a 'Mejor actriz revelación' por la película Cabeza de perro.

Sin embargo, la fama le llegó en 2013 después de participar en la serie El tiempo entre costuras durante una temporada. Por este papel, consiguió ganar el Premio Ondas en 2014.

En los últimos años, ha formado parte de varias películas y series de gran relevancia como Palmeras en la nieve, Durante la tormenta, Hache, Madre o Heridas.

Su popular videoclip con Vanesa Martín

No solo es una estrella que domina la televisión y el cine, sino que también ha sido la protagonistas de varios videoclips. El primero de ellos fue Llegará, una canción que Antonio Orozco lanzó en 2013.

El divertido vídeo representa la noche del último día del año. Orozco se queda encerrado en el cuarto de baño minutos antes de sonar las doce campanadas, pero una adorable mujer de la limpieza viene a su rescate. La actuación de Orozco empieza y se percata que le falta una violinista de su banda... Adriana Ugarte corre a contrarreloj para llegar antes de la última campanada y consigue tocar el final de la canción junto al cantante.

Sin embargo, si es conocida fue por aparecer junto a Vanesa Martín en el videoclip de De tus ojos en 2019. Este cuenta la historia de dos chicas que se conocen casualmente en una tienda de discos y se enamoran. Ambas terminan con un apasionado y romántico beso.

Cómo se hizo la cicatriz en la cara

Hay un detalle que llama mucho la atención de la actriz madrileña: tiene una curiosa cicatriz en la cara, cerca de la boca. Ciertas personas se preguntan cómo se la hizo o si se trata de una marca de nacimiento, así que dio la respuesta en una entrevista con Mujer Hoy en 2016.

Adriana contó que se la hizo en un accidente de coche cuando tenía cinco años. "No recuerdo mi cara sin esa marca. Me gusta: parece un beso", confesó.

Siempre ha defendido esta marca y no tuvo problemas en dedicarle unas bonitas palabras: "Yo no separaría nunca perfecciones e imperfecciones. No creo que haya ni una cosa ni la otra, no existe esa línea. El físico se degrada, es materia, y todo lo que forme parte de nosotros está bien, es perfecto".

El trastorno psicológico que sufre

En su última visita a El Hormiguero, habló sobre uno de los aspectos más privados de su vida: sufre un trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Especialmente, le afectaba en la limpieza, llegando a revelar que una miga de pan o un pelo en su casa le quita el sueño.

"Voy encadenando TOC. Si entras en mi coche comiendo patatas fritas no te diré nada, pero en cuanto te bajes tengo que limpiar todo y sacudir las alfombrillas antes de llegar a casa. Ahora veo una pelusa o un pelo y me esfuerzo por dejarlo ahí", explicó.

Una red de prostitución intentó captarla

Una de las confesiones que más sorprendió a sus fans es que cuando estaba en la universidad una red de prostitución intentó captarla. Tenía 19 años y ya había debutado en la pequeña pantalla. En 2002 se estrenó como actriz en la serie Policías, en el corazón de la calle.

"Al salir de la Universidad, en el metro, me puse a hablar con una chica", contó en La Noche D.

Adriana Ugarte se sentó al lado de la joven y siguió hablando. "Me preguntó qué edad tenía, si estudiaba, si tenía novio…", siguió explicando la actriz a la que esas preguntas le parecieron inocentes. De hecho, toda la conversación le pareció inocente y fueron sus padres quienes le abrieron los ojos.

La joven con la que habló Adriana Ugarte le hizo entonces una sugerencia. "Conozco a un chico que es muy majo y le gustaría mucho ir a cenar una vez a la semana y que os fuerais de fin de semana rural, como tres días", le propuso. La actriz tampoco se dio cuenta en ese momento.

"Cuando llegué a casa y se lo conté a mis padres, me lo dijeron: prostitución de lujo, de jovencitas y estudiantes", explicó en el programa de Eva Soriano.

A pesar de que Adriana Ugarte ha revelado muchas anécdotas privadas de su vida, hay un tema del que nunca habla: quién es su pareja. Durante los últimos años se le ha relacionado con varias personas, como el actor Alex González, David Broncano o un adiestrador de perros con el que se ha visto recientemente.

Aun así, ella siempre se ha mostrado muy discreta sobre esto y jamás se ha pronunciado sobre esto.

Adriana Ugarte no solo es una actriz de cine y televisión excelente, sino que no tiene tapujos para hablar de su vida privada y aspectos como su salud mental o su infancia.