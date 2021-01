Alejandro Sanz y Rozalén, nominados al Goya a Mejor Canción

Aunque el reconocimiento del público es lo más importante, el reconocimiento de la crítica también juega un papel fundamental en la trayectoria de cualquier artista.

La Academia de Cine Española ha publicado la lista de nominados de los Premios Goya para su 35 edición, que tendrá lugar el próximo 6 de marzo, y en la que encontramos a Alejandro Sanz y a Rozalén entre sus nominados.

Tanto Sanz como Rozalén están nominados en la categoría de Mejor Canción por sus excelentes trabajos que han realizado para las películas 'El verano que vivimos' y 'La boda de Rosa', respectivamente.

El primero por su tema con el mismo nombre que el film, 'El verano que vivimos', y la albaceteña por 'Que no, que no', tema principal de 'La boda de Rosa'.

"Ahora ya he parado de llorar", empieza diciendo Rozalén en un vídeo en redes sociales donde todavía se le ve muy emocionada y cayéndole lágrimas por sus mejillas. "Es que esto me hace muchísima, muchísima ilusión. Y estoy muy feliz, y me he salido a celebrarlo al sol".

Por su parte, Alejandro Sanz también se ha mostrado muy agradecido por este gran reconocimiento: "Estoy feliz, agradecido, emocionado...Pocas veces te levantas un lunes con una nominación a los #Goya2021 a la mejor canción original por #ElVeranoQueVivimos".

Alejandro Sanz y Rozalén compiten en esta categoría con otros pesos pesados: el senegalés Cherif Badua y el compositor Roque Baños, se han unido en 'Sababoo', tema principal para Adú, una de las películas favoritas de esta edición. Cierran las nominaciones Carlos Naya, con su tema 'Lunas de papel' para la película 'Las Niñas'.