Àlex Casademunt habla por primera vez de su agresión con Javier Cárdenas

Alex Casademunt, ex concursante de Operación Triunfo, fue agredido la madrugada del pasado domingo en la discoteca Rouge en Vigo. Según las primeras versiones que trascendieron a la prensa, un individuo de 21 años le rompió un vaso de cristal en la cara, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital más cercano donde le pusieron aproximadamente 20 puntos en la cara.

Han sido varias las teorías del motivo de la agresión y por este motivo Casademunt ha querido dejar claro qué ocurrió realmente en el programa Hora Punta, conducido por Javier Cárdenas. En el espacio televisivo explicó que ha estado a punto de perder el ojo izquierdo ya que uno de los cortes producido por el vaso de cristal fue en el párpado: "Tengo una raja en el párpado pero en el globo ocular no tengo nada, el médico lo califica de milagro. pero fue muy angustiante esperar 3 horas hasta saber si podía perder el ojo o no".

Otra de las zonas que fue gravemente perjudicada fue su oreja izquierda, que el mismo presentador le indica que la tenía prácticamente colgando cuando fue a verlos: "Estuve 4 horas en el quirófano porque tenía la oreja caída y no se podía coser. Tuvieron que ponerme una cola especial".

Por otro lado, Àlex quiso aclarar qué ocurrió realmente en la discoteca, ya que se han explicado muchas versiones falsas que han afectado al cantante y a su familia: "No me dieron una paliza, ni me pegaron con un gato de coche en la cabeza. Tampoco fui a ligar con las chicas y por eso el novio me agredió".

Según cuenta Casademunt y corrobora José María Benito, Portavoz de la Unión Federal de la Policía; el artista vio lo que parecía ser una discusión entre una pareja y él se acercó a la chica para preguntarle si estaba bien. La joven le hizo un gesto alejándose de él y enseguida vino el agresor a encararse con él. Cuando el individuo de 21 años se le acercó hasta el punto de estar pisándole un pie, Àlex lo apartó y se dio la vuelta, momento en el que el agresor le estalló el vaso de cristal que llevaba en la cara.