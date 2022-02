Álex González: el accidente que le cambió la vida, su relación con María Pedraza y su canción con Dani Martín

Tras aparecer en series tan conocidas como Hospital Central, Un paso adelante o Los Serrano, no fue hasta su papel protagonista en El Príncipe cuando la carrera de Álex González se disparó hasta lo más alto.

Desde entonces, el actor de 41 años no ha dejado de trabajar y está a punto de estrenar Operación Marea Negra, una miniserie basada en la historia real del narcosubmarino encontrado en Galicia en 2018. Un proyecto que ha compaginado con Toy Boy, serie en la que da vida a El Turco.

El accidente que le cambió la vida

Aunque ahora es uno de los actores españoles más cotizados, Álex no siempre había pensado en dedicarse a la interpretación. De hecho, fue a raíz de un accidente cuando decidió cambiar por completo el rumbo que estaba llevando su vida e iniciar una carrera como actor.

El accidente ocurrió cuando Álex tenía 18 años e iba en moto con su novia de aquel entonces. En un momento dado, la moto perdió el equilibrio y ambos cayeron deslizándose a gran velocidad hacia un quitamiedos. Su acompañante perdió el conocimiento del impacto, y cuando lo recuperó, se volvió a desmayar al ver cómo tenía el hombro el actor, completamente desgarrado y sangrando sin parar.

Una vez en el hospital, los médicos le dijeron que a pesar del desgarro, podría haber sido mucho peor. "Los médicos me dijeron que tuve mucha suerte porque me quedé a poco de cortarme la arteria. Allí, en el hospital, empecé a pensar en lo que era, y di un golpe de timón. La vida me frenó en ese momento. La cicatriz que tengo es la culpable de que hoy sea actor", explicó en una entrevista para ICON.

Su relación con María Pedraza

Álex intenta mantener su vida sentimental al margen de los focos, y no son pocas las ocasiones en las que les ha dicho a la prensa que no le gusta hablar de su vida privada.

Sin embargo, ha sido inevitable que se hayan conocido relaciones del actor con otras personas conocidas como la cantante Chenoa, la presentadora Beatriz Montañez, las actrices Adriana Ugarte o Hiba Abouk.

Así como la que fue su entrenadora personal Amaya Fitness, la piloto de Fórmula 1 Carmen Jordà, la diseñadora Blanca Rodríguez, Olivia Munn, Gabriela Andrada o la más reciente relación con la influencer Rocío Camacho.

Actualmente, su corazón vuelve a estar ocupado. Desde el verano de 2021, González mantiene una relación con la actriz María Pedraza. Una relación que surgió en el rodaje de la segunda temporada de Toy Boy, serie en la que trabajan ambos, y que al principio llevaron de forma muy discreta.

María Pedraza y Álex González // GTRES

A pesar de que ambos compartían fotos en los mismos lugares e incluso juntos con más personas del equipo, no ha sido hasta diciembre de 2021 cuando Álex ha hablado por primera en público de su noviazgo con María.

La pareja posó por primera vez juntos en la alfombra roja en el Festival de Cine Internacional y, preguntado por la prensa, Álex le dedicó unas bonitas palabras a su chica: "Es una actriz y una compañera maravillosa. Tiene mucho talento y es generosa y divertida. Hace feliz a todo aquel que tiene cerca".

Por otro lado, aseguró que aún era demasiado pronto para pasar las Navidades en familia, aunque desveló que se verían todos los días. Pero parece que no era tan pronto, ya que poco después se pudo saber que la pareja se había mudado poco antes de Navidad a una casa situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.

Tal como recogió ABC, la casa está valorada en un millón de euros, tiene 200 metros cuadrados divididos en dos plantas con tres habitaciones y cuenta con jardín y piscina privados.

Su canción con El Canto del Loco

Álex no solo ha encontrado el amor dentro de la profesión, también le ha dado grandes amistades. En 2007, Álex García y Dani Martín trabajaron juntos en la serie Cuenta atrás, y ahí surgió una gran amistad que sigue a día de hoy.

Una amistad que le llevó a hacer sus pinitos en el mundo de la música grabando junto a El Canto del Loco una versión de Años 80 de Los Planetas cantada a dúo con el cantante.

Un tema que se incluyó en el álbum solidario X 1 Fin - Juntos Por El Sahara y que además se atrevió a interpretar en directo en un concierto del grupo en el concierto de fin de gira Hasta Luego, en 2009.