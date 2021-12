Las primeras palabras de Álex González sobre su relación con María Pedraza

El pasado mes de mayo empezaron a saltar los primeros rumores: ¿eran Álex González y María Pedraza la nueva pareja del año? Ambos intérpretes coincidieron durante la grabación de la segunda temporada de la serie Toy Boy y fueron muchos los que empezaron sospechar de que podría haber algo más que una relación de amistad entre ambos.

Poco tardaron ambos actores en dar rienda suelta a su amor en las redes sociales y las primeras fotografías de ambos comenzaron a salir a la luz, a pesar de intentar mantener con discreción esta nueva relación.

Sin embargo, ahora, casi medio año después de este momento, parece que ninguno de los dos quiere esconder ya su relación. De hecho, Álex González y María Pedraza acaban de posar por primera vez juntos en la alfombra roja del Festival de Cine Internacional, donde se han dejado fotografiar por todos los curiosos, confirmando así que su amor está más fuerte que nunca.

Álex González habla sobre su relación con María Pedraza

Coincidiendo con este acontecimiento, la pareja también se ha pronunciado por primera vez sobre su relación. Ha sido Álex González el encargado de hablar sobre su nueva novia, horas después de posar juntos ante las cámaras, demostrando que no tiene ningún reparo ya en presumir de María Pedraza.

"Es una actriz y una compañera maravillosa. Tiene mucho talento y es generosa y divertida. Hace feliz a todo aquel que tiene cerca", confesaba el actor, que siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar públicamente sobre sus parejas.

Eso sí, parece que todavía quedan muchos pasos por dar en su relación, aunque se muestra ilusionado. Es por ello que, aunque parece que no pasarán las fiestas en familia, sí que buscarán tiempo para verse: "Aún es muy pronto para pasar las Navidades con nuestras familias, pero seguro que estamos juntos estos días. Aunque soy muy reacio a hablar de mi vida privada, os puedo confirmar que estamos bien y felices", explicaba el actor, que se encuentra en un gran momento personal y profesional.

María Pedraza y Álex González // GTRES

Hasta ahora, el actor se había limitado a asegurar que, en esta nueva etapa de su vida, estaba "muy feliz", aunque no había hecho referencias a Pedraza: "No me gusta hablar de mi vida, pero estoy feliz, muy feliz", dijo durante la premiere de Fuimos canciones, después de confesarse como un chico "romántico" y "muy tradicional". El actor explicaba además que el amor propio es fundamental para las relaciones interpersonales: "Hasta que no te amas a ti mismo no puedes amar a nadie".