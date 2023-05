Alfred García vive su mejor y peor gala de 'Tu cara me suena' tras imitar a Stephen Sanchez

Alfred García recordará la gala 6 de Tu cara me suena como su gala más agridulce de esta temporada 10. El cantante pasó de la emoción, al conocer las valoraciones del jurado, a la decepción, con la jugarreta que le hizo el pulsador en el reparto de temas para el siguiente programa.

Until I Found You fue el tema del cantante y compositor estadounidense Stephen Sanchez que interpretó el catalán, quien tras terminar el programa 5 reconoció no conocer al artista. Se ve que se empapó de su música y del videoclip que tuvo que imitar porque clavó la interpretación.

Lo dijo el jurado que fue unánime con sus valoraciones. Alfred recibió 12 puntos de cada uno de sus miembros —Chenoa, Lolita, Àngel Llàcer y Carlos Latre— y se colocó líder de la clasificación antes de conocerse el voto del público.

El final de Alfred García en la gala 6

Alfred García recibió las valoraciones con ilusión, pero la decepción llegó un poco después. El público le dio 11 puntos y los 12 fueron para Miriam Rodríguez, que había conseguido 11 puntos de los expertos con su imitación de Adele. Al final, los exconcursantes de Operación Triunfo sumaron 23 puntos cada uno y hubo que desempatar. Ahí entraron en juego las normas del programa: en caso de empate, gana quien reciba más puntos del público. Victoria para la gallega.

Alfred rozó su primer triunfo en el talent musical y, pese a la decepción, tuvo un motivo de celebración. Su posición en la clasificación final ha mejorado notablemente y está ya a solo un punto de Andrea Guasch rozando el podium.

1. Jadel - 120 puntos

2. Miriam Rodríguez - 120 puntos

3. Andrea Guasch - 114 puntos

Alfred García - 113 puntos

Merche - 110 puntos

Josie - 87 puntos

Anne Igartiburu - 76 puntos

Susi Caramelo - 72 puntos

Agustín Jiménez - 54 puntos

El robo de Jadel a Alfred García

El pulsador no se portó mal con el cantante De la Tierra hasta Marte. Cayó en la casilla de Frank Sinatra y su alegría fue mayúscula al saber que en la gala 7 sería laVoz.

El problema vino unos segundos después. A Jadel —líder en la clasificación final— le tocó el Te lo robo y, ante la escasa oferta de voces similares a la suya, el canario asaltó a Alfred.

Al final tuvo que darle al botón y ahí ya no salió tan bien parado. Alfred será Annie Lennox en la gala 7. Su primer cambio de sexo en el programa.

A esto se le llama una gala agridulce...