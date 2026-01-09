Quién es Jessica Goicoechea, la modelo que triunfa en redes sociales con su marca de ropa

A veces, la carrera de los creadores de contenido y artistas sufren un momento de caída o auge debido a situaciones ajenas a su vida profesional, y este fue el caso de Jessica Goicoechea, una de las concursantes de El Desafío 6.

Un posado en la polémica instantánea en un yate de C. Tangana, su historia de amor con Arón Piper o los rumores sobre su romance pasajero con Mario Casas fueron algunos de los temas que pusieron el foco mediático sobre la modelo.

A sus 29 años, la catalana se ha convertido en una de las influencers más famosas de España, con más de 1,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Además, su éxito parece no tener techo mientras expande sus negocios por el mundo de la moda, donde ya se ha convertido en una referente a nivel internacional.

Sin embargo, a Jessica Goicoechea nadie le ha regalado nada y ha tenido que hacer frente al constante rechazo del mundo de la moda y a la dolorosa huella del maltrato. Desvelamos cuál es su trabajo, los detalles de su historia de amor con Arón Piper y su complicado pasado amoroso.

Rechazada por Victoria's Secret

La catalana siempre supo que se quería dedicar al mundo de la moda y a los 16 años empezó a desfilar como modelo para la reconocida agencia 5th Avenue, trabajando para grandes marcas de costura en las pasarelas.

Sin embargo, su altura (1,67 metros) siempre fue un impedimento a la hora de obtener trabajo e incluso llegó a ser rechazada por la reconocida agencia de Victoria's Secret... ¡tan solo por tres centímetros!

Aun así, la modelo supo reponerse de este duro golpe en su carrera profesional y se acabó convirtiendo en una de las más reconocidas a través de Instagram, una red social que se ha convertido en su principal herramienta de trabajo. "Las mismas agencias que me rechazaron, hoy me reclaman que trabaje con ellas", explicaba Goicoechea en una entrevista para La Vanguardia.

Goi, su propia marca de ropa

No obstante, ni el mundo del modelaje ni los seguidores son para siempre. Es por ello que la catalana ha invertido gran parte de su esfuerzo y trabajo en diseñar su propia marca de ropa, Goi, que está triunfando en las redes y entre los influencers.

Inspirada en la ropa que a ella le gusta llevar habitualmente —bodys, bikinis o vestidos atrevidos que dejan poco a la imaginación—, son muchas ya las caras conocidas que lucen los diseños de Goi, entre ellas Rosalía, María Pedraza, Nathy Peluso o Martina Cariddi.

Víctima de la violencia machista

No todo ha sido fácil para Jessica Goicoechea. Hace apenas un año y medio, la modelo fue víctima de malos tratos por parte de su expareja, River Viiperi.

Jessica Goicoechea y River Viiperi en la semana de la moda de Milán 2018 | Gtres

Viiperi saltó a la fama en 2012 por mantener una relación con Paris Hilton hasta 2014 y, desde entonces, empezó a trabajar como modelo, profesión que acabó compatibilizando con la de representante de su entonces pareja, Jessica Goicoechea.

Sin embargo, aunque todo parecía ir bien entre ambos, a principios del pasado año 2020, los Mossos d'Esquadra detuvieron al modelo en su domicilio en Barcelona tras ser acusado de darle una paliza a la influencer. Fue la propia Jessica quien identificó a su expareja como el autor de las graves lesiones que presentaba en el momento.

Una denuncia por agresión

Tras el ataque, varias secuencias de lo ocurrido en el hogar de los modelos comenzaron a viralizarse, después de que el medio Metrópoli Abierta compartiera los vídeos que Jessica grabó durante una de las discusiones más duras con su expareja, que acabó con una denuncia de por agresión.

En el vídeo, filmando en el domicilio compartido entre ambos, River Viiperi pide a Jessica Goicoechea que hablen, a lo que la joven responde con un desesperado "Déjame en paz, que no quiero escucharte".

Tras esta respuesta, el que fuera su pareja la alude de forma agresiva: "Que me la pela, escúchame porque he estado aguantando tu puta mierda durante dos años. Te jodes y me puto escuchas, ¿vale, te entra en la puta cabeza?". La influencer responde que no y River vuelve al ataque: "¿No? Pues espérate porque te va a tener que entrar y como me tenga que poner a soltar hostias aquí te vas a quedar en el puto suelo, así que siéntate ahora mismo".

Su relación con Arón Piper

Desde el verano 2020, la modelo y el actor y cantante Arón Piper fueron soltando pistas sobre su relación amorosa. Ambos compartían fotografías en el mismo lugar y con las mismas personas, aunque nunca se atrevieron a confirmar nada.

Además, las colaboraciones de Arón Piper con la ropa de la marca de la modelo y una foto tomada en Halloween en la que ambos aparecen con un grupo de personas también sirvieron para acrecentar las sospechas de sus seguidores.

Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando Goicoechea y Piper compartieron la primera fotografía en la que salían los dos solos.

Jessica Goicoechea y Arón Piper | Instagram

Una nueva ilusión

Poco después la relación llegó a su fin y en el verano de 2022 saltaron los rumores sobre un romance Mario Casas a los que siguieron otros, ya en 2023, sobre una relación con el jugador del Real Betis Balompié Marc Bartra.

Ningún romance se consolidó y ahora parece que Jessica Goicoechea ha encontrado el amor con el jugador de la selección española rugby 7, Manu Moreno.

La pareja inició su relación en febrero de 2025, pudiendo verse algunos gestos románticos entre ambos en redes. Sin embargo, en septiembre la relación sufrió un enfriamiento, según el periodista de corazón Javi Hoyos, por un desgaste emocional.

Actualmente, también según este periodista, , la pareja se estaría dando una nueva oportunidad actualmente, pues se les ha podido ver juntos por las calles y han dejado algunas pistas en sus historias de Instagram.