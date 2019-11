Anitta cuenta su anécdota más escatológica con Madonna: "Me tiré media hora en el baño cagando"

Anitta es uno de los fenómenos musicales del momento. La brasileña lanzó su álbum 'Kisses' el pasado mes de abril en un cuidado proyecto audiovisual que cuenta con colaboraciones de grandes estrellas como Snoop Dogg, Becky G, Don Omar, Swae Lee o Prince Royce.

Este trabajo ha hecho que se gane la nominación al Latin Grammy a Mejor Álbum Urbano en la próxima ceremonia que se celebrará el 14 de noviembre en Las Vegas, motivo por el cuál acudía el pasado lunes a El Hormiguero.

Pero además de contar con grandes colaboraciones para su disco, Anitta también ha sido invitada por otros artistas para unir sus voces, como fue el caso de Madonna para su último álbum 'Madame X'. Precisamente sobre Madonna explicó una divertida anécdota en El Hormiguero, avanzada por Pablo Motos: "Uno de los momentos más importantes de tu carrera fue cuando colaboraste con Madonna y me han contado que te pusiste tan nerviosa que te traicionó un poco la caca".

Anitta, que entre risas reprocha que como un día dijo que "le gustaba hablar de caca" ahora en todas las entrevistas le preguntan por este tema, explicó sin reparos que en el momento en que iba a conocer a la 'Ambición Rubia' se puso tan nerviosa que tuvo que ir al baño: "me dieron unas ganar de cagar fortísimas, estuve en el baño casi treinta minutos cagando, luego salí".

Pero este no fue el único momento en el que Anitta hizo reír a todos los presentes. La brasileña nunca ha ocultado que es una gran apasionada de la cirugía estética, ya que no quiere que sus seguidores más jóvenes piensen que todo lo que ven en sus ídolos es tan perfecto como parece y para que no se depriman con complejos e inseguridades.

"Yo misma diseñé mi cara", le explica la artista a Pablo Motos. "Mi papá siempre dice 'qué hija bonita yo hice', y yo le digo 'papá, no tienes vergüenza' me hice 8 plásticas", bromea. A continuación explica que se redujo el pecho, se operó la nariz y se recontruyó el mentón: "Yo me hice Photoshop y le dije a la doctora que hiciese lo mismo"