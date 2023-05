Anne Igartiburu convence al jurado de 'Tu cara me suena' con su disfrutona imitación de Alex y Cristina

Anna Igartiburu fue una de las estrellas de la gala 6 de Tu cara me suena 10. La presentadora se llevó a su amigo Luis Larrodera para convertirse en Álex y Cristina cantando ¡Chas! Y aparezco a tu lado.

La pareja de presentadoras derrochó buen rollo sobre el escenario y se lo transmitió a público y a jurado, que le otorgó a la presentadora una de las mejores puntuaciones de la noche. Fue la tercera de la gala, por detrás de Miriam Rodríguez y Alfred García.

Lolita y Chenoa le dieron 7 puntos cada una. Carlos Latre fue más generoso otorgándole 10. Y Àngel Llàcer, el presidente, quiso premiarle con 11.

"Has disfrutado, te lo has pasado superbien. Has entrado en el personaje. Te has olvidado de cantar, da igual. Has estado haciendo y siendo. Te pongo un 11 para que te animes, quiero que ya hagas el saltito hacia adelante", le dijo Llàcer.

Igartiburu, tercera de la noche, recibió 9 puntos del público, lo que le colocó por delante de Merche. No le va tan bien en la clasificación general, en la que se mantiene en séptimo lugar.

El próximo programa deberá someterse a un cambio de sexo y convertirse en Boy George.