Un año después: las consecuencias que tuvo para Will Smith el bofetón a Chris Rock en los Oscar

Hace ahora un año que Will Smith, en plena gala de los premios Oscar, se levantó de su silla para abofetear a Chris Rock, uno de los presentadores de la ceremonia, y gritarle "quita el nombre de mi mujer de tu jodida boca".

El cómico había hecho un chiste sobre la alopecia de su mujer, la también actriz Jada Pinkett Smith, que no sentó nada bien al famoso actor —que esa noche también fue galardonado con el Oscar al Mejor actor por El Método Williams—. El momento se hizo viral, las imágenes dieron la vuelta al mundo y durante días no se habló de otra cosa.

La agresión de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar. // Getty Images

Casi doce meses después, el incidente sigue teniendo consecuencias. Hace unas semanas, en una entrevista en el programa The Daily Show para promocionar la película Emancipación, Will reconocía que aquella “fue una noche terrible” y aseguró sentirse preocupado por la posibilidad de que los espectadores le castigasen no yendo a verla.

"Estaba pasando por algo esa noche. No es que eso justifique mi comportamiento en absoluto. Fueron muchas cosas. Fue el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre, ¿sabes? Todo eso surgió en ese momento. Eso no es lo que quiero ser", dijo al presentador Trevor Noah.

Disculpas, renuncias e ingreso

Solo 24 horas después del mediático incidente, Will Smith decidió pedir disculpas a través de sus redes sociales. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", escribió en su perfil de Instagram.

Sus palabras no se dirigieron solo al otro protagonista de la noche: "También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y con mi familia de King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros".

El perdón público del protagonista de El príncipe de Bel-Air no impidió que la Academia decidiese abrir un procedimiento disciplinario "por la violación de los códigos de conducta de la Academia". Y antes de conocerse la sanción que se le impondría a Smith, el intérprete decidió renunciar a su puesto en esta entidad.

Finalmente, la Junta de Gobernadores de la Academia dictaminó el veto de la estrella durante diez años en las próximas galas de premios, pero no le retiró el Oscar que esa misma noche se le había concedido.

A partir de ese momento, Will Smith entró en una grave crisis personal y profesional. Mientras él mismo aseguraba que emocionalmente comenzaba un proceso para cambiar su conducta y gestionar el estrés, algunos medios apuntaron que había ingresado voluntariamente en una clínica de rehabilitación y otros que había hecho un largo viaje a la India para recuperar el equilibrio y retomar su vida.

El violento incidente además de poner en entredicho la reputación y buena fama del protagonista de Men in Black, desencadenó una crucial crisis en su matrimonio con la actriz Jada Pinkett Smith, objeto de la broma de Chris Rock, que provocó el arrebato de Smith.

Por entonces, algunos medios achacaron la conducta agresiva del actor con el cómico por el resentimiento acumulado a partir de la posible relación sentimental que la mujer de Will Smith y Chris Rock habrían tenido en el pasado, cuando compartieron algunos platós de películas.

La tercera protagonista, Jada Pinkett Smit, también optó por mantener un perfil bajo porque para ella también era "tiempo de sanar" y estaba “lista para ello”. Aprovechó su exitoso podcast Red TableTalk para hablar de lo que había ocurrido y de cómo había conseguido naturalizar la alopecia que sufre desde hace años, trastorno con el que Rock bromeó.

Y, aunque todos pronosticaban que ese sería el fin del matrimonio —protagonista de otra polémica tras confesar que mantienen una relación abierta—, Jada y Will consiguieron superarlo y siguen adelante con su relación. Eso sí, apenas se les ha visto juntos desde entonces y no han vuelto a posar como pareja en sus redes sociales.

Una carrera en apuros

Durante estos meses Will Smith también ha tenido que enfrentarse a las consecuencias que la bofetada ha tenido en su carrera como actor. Hasta tres películas que iba a protagonizar han sido canceladas o paradas.

La secuela de la producción de Netflix Bright fue un proyecto conflictivo desde el inicio y quedó definitivamente interrumpido en la fase de preproducción a raíz del incidente. Lo mismo ha ocurrido con The Council, que finalmente ha sido cancelado. Y de I Am Legend 2, la continuación del thriller apocalíptico, no se ha sabido nada más desde aquella noche del 28 de marzo y se desconoce si finalmente se rodará.

El estreno de Emancipación el pasado mes de octubre fue interpretado por muchos como el relanzamiento de la carrera del actor, algo que puede haber confirmado el Premio Beacon que la Asociación de Críticos de Cine Afroamericano ha concedido al trabajo de Smith en esta película.

El tiempo será el que acabe por confirmar sin el príncipe recupera ha recuperado su trono (o no).