¿Quién es el presentador de los Grammy? Descubre la dura historia de Trevor Noah

Trevor Noah será el anfitrión de la 64º edición de los Grammy que se celebra en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Nevada).

El actor, comediante y presentador en el famoso programa informativo estadounidense The Daily Show, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo.

Nacido en una familia marcada por el 'apartheid'

Trevor Noah nació el 20 de febrero de 1984 en Johannesburgo (Sudáfrica), donde se conocieron sus padres, quienes tuvieron que luchar contra las leyes del apartheid, ya que su diferente color de piel no les permitía casarse. Y es que, mientras Robert Noah era considerado blanco por tener ascendencia alemana suiza, Patricia Nombuyiselo pertenecía a la etnia Xhosa, catalogada como negra.

En 2016, Noah relató en su libro Born a Crime: Stories from a South African Childhood, —traducido como "Prohibido nacer: Memorias de racismo, rabia y risa"— la valentía que tuvieron sus padres al tenerle: "En ese tiempo era ilegal ser un hijo mestizo, tener un padre blanco y otro negro. Pero no era ilegal tener dos padres del mismo color. Así que lo peor de todo es que yo era la prueba de la criminalidad de mis padres".

La policía persiguió a los progenitores de Noah ante su unión y su madre hasta tuvo que sufrir una pena de cárcel. Aún así, decidieron seguir juntos y finalmente, cuando Trevor cumplió un año, la ‘Ley de Inmoralidad’ fue enmendada.

No obstante, el ahora cómico nunca sintió que fuese un niño que "encajara del todo": "Primero vivimos en Hillbrow, en un área de blancos y nadie se parecía a mí. Luego vivimos en Soweto, en un área de negros y nadie se parecía a mí. Y en Eden Park, que era un área de personas como yo, todos se parecían a mí, pero no podían ser más diferentes. Es la cosa más jodida que he experimentado en mi vida", confesó el humorista en sus memorias.

Trevor Noah escogió ser negro

A los 11 años, Trevor decidió definirse por una raza específica, ya que dentro de su autobiografía, cuenta que a veces tenía que optar por ser negro o blanco, dependiendo de las circunstancias.

Finalmente, el sudafricano de 38 años escogió bando: "Ingresé a un nuevo colegio y fui seleccionado para pertenecer a una clase donde los estudiantes, en su mayoría, eran blancos. Pero después de conocer a algunos chicos negros, le dije al consejero que quería estar en la misma clase que ellos. Nunca había tenido que elegir antes, pero cuando me sentí forzado a hacerlo, escogí ser negro", explicó.

La violencia en la vida de Trevor Noah

En 1992, la madre de Noah se casó con Ngisaveni Abel Shingange y tuvieron dos hijos juntos, Andrew e Isaac. Sin embargo, este matrimonio fue un infierno para el humorista, quien junto a su progenitora, fue víctima de abusos físicos por parte del marido de Patricia. Finalmente, la pareja se divorció legalmente en 1996.

En 2009 la familia fue nuevamente golpeada cuando la madre de Trevor decidió volver a darse una oportunidad en el amor, encontrándose con un hombre incluso más violento que intentó asesinarla, disparándole en una pierna y en la nuca. Pese a ello, Patricia salió casi ilesa.

Este hecho hizo que Trevor se mudase a los Estados Unidos, donde comenzó a colaborar en programas como Late Show, de David Letterman, lo que llamó la atención de diversas cadenas que lo convocaron a hacer especiales de humor.

El humor negro de Trevor Noah

Para Trevor Noah, el humor es fundamental: "Siempre he sentido la alegría innata de hacer reír a la gente, pero para mí, como comediante, también es importante hablar de lo que ha pasado en mi vida, la manera en la que veo el mundo. Y mi comedia surge a través del prisma de la raza o clase, porque esos son los dos mundos que colisionaron en mí mientras crecía. Y supongo que eso me ha servido en mi carrera, porque esos temas cruzan países y continentes. Es más, seguimos lidiando con ellos todavía", comentó a la revista Harvard Business Review en 2018.

Todo sobre su carrera profesional

En 2002, con tan solo dieciocho años, Noah se dio a conocer como comediante en Sudáfrica. Pero, años más tarde, dada la violencia que sufrió su madre por parte de su pareja, decidieron escapar y mudarse a Estados Unidos, donde Trevor alcanzó el éxito rotundo en la televisión norteamericana.

Cuando el actor aterrizó en Los Ángeles empezó a colaborar en el Late Show de David Letterman y fue en 2015 cuando la vida de Trevor Noah cambió por completo al recibir la oportunidad de ser el presentador del famoso telediario The Daily Show. Desde entonces, lleva más de siete años siendo la figura estrella del programa, que ha conseguido hasta un Emmy.

En enero de 2016, se anunció la publicación del libro de Noah, Born a Crime, el cual se convirtió en el superventas número 1 del New York Times y fue nombrado uno de los mejores libros del año. A su vez, se anunció una adaptación cinematográfica. Dos años después, escribiría un segundo libro The Donald J. Trump Presidential Twitter Library, donde Trevor reúne cientos de tuits publicados por el expresidente de Estados Unidos.

En 2017, el cómico hizo una aparición en la serie Nashville y, en 2018, participó como parte del elenco de Black Panther y American Vandal.

Actualmente, el sudafricano es una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo norteamericano y será el encargado de presentar la 64º edición de los Grammy que se celebrará el próximo 3 de abril. De hecho, en 2019, ya fue nominado a uno de los galardones. Así lo anunció en su cuenta personal de Instagram, donde acumula 7,4 millones de seguidores: “Hoy me desperté con la noticia de que he sido nominado a un premio Grammy. ¡UN PREMIO GRAMMY!”, escribió.

La polémica que sacude los Grammy 2022 por un ataque racial de Kanye West al comediante

Recientemente, Trevor se ha visto involucrado en una polémica por la cancelación de la participación de Kanye West en los Grammys, quien iba a protagonizar uno de los momentos musicales de la gala, además de estar nominado en cinco categorías.

El rapero fue expulsado de los premios por tener un “comportamiento preocupante” en redes sociales tras haber insultado racialmente a Noah a través de su cuenta de Instagram y haberse referido a este como un "Kumbaya", haciendo referencia a una persona negra que niega su etnia.

Ante este hecho, se rumorea que Trevor ha tenido que ver con la suspensión del exmarido de Kim Kardashian, ahora conocido como 'Ye', pero el comediante rápidamente salió públicamente a desmentirlo: "Yo dije que se aconsejara a Kanye, no que se lo cancelara".

La vida amorosa de Trevor Noah

El presentador de The Daily Show se ha mantenido siempre discreto y alejado de los medios de comunicación cuando se trata de novias, aunque sí se conoce su opinión con respecto a las relaciones.

“Soy un gran defensor de no vivir juntos nunca, incluso si estás casado. Creo que una de las principales razones por las que las personas se divorcian y las relaciones se rompen es por esta mierda de convivencia que hemos llegado a creer que es la forma en que se supone que son las relaciones ", dijo Trevor en una entrevista de 2019 en El show de Howard Stern.

Por el momento, a Noah solo se le han atribuido dos relaciones pasadas: una con la fisioterapeuta sudafricana Dani Gabriel y otra con la modelo y cantante estadounidense, Jordyn Taylor.