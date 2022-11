Antonio Orozco se emociona al escuchar a Salma cantar 'Aprendiz' de Malú en 'La Voz'

Han tenido que pasar 10 años para que un talent de La Voz se atreva a cantar la canción Aprendiz de Malú.

Lo ha hecho este viernes la malagueña Salma Díaz, del equipo de Antonio Orozco, que no solo se ha lanzado a interpretar la canción, sino que además lo ha hecho delante de la propia Malú.

"Nunca la había visto en ese lugar. Es superbonito", ha dicho la cantante tras escuchar a la participante. "Es una canción que hay que tener cuidado porque lo mismo te sale preciosa, que te destroza. Le has dado un toque que yo nunca he escuchado por ahí. Te voy a copiar a partir de ahora".

Rosario Flores también se ha unido a la opinión de Malú: "Te digo lo mismo, cantas como las reinas, lo llevas en la sangre. Has cantado perfecta. Supersegura. Te doy un ole"

Las palabras más emocionantes han sido las de Antonio Orozco, que entre lágrimas, ha apuntado que su voz igual que su corazón es cristalina. "Te juro que el aprendiz aquí hoy soy yo. Desde el día que te conocí soy aprendiz tuyo", ha dicho el cantante sobre su actuación.

Salma Díaz no solo canta, también compone, aunque no haya recibido formación. "Salma, mi tío, hasta los últimos años, no recibió formación. Dio el Concierto de Aranjuez sin haber estudiado música, sin saber leer una partitura. No hace falta saber solfeo para ser un genio", le dio Malú sobre Paco de Lucía.

Su actuación le ha valido el pase a la Fase de directos de La Voz gracias al apoyo del público. El otro del equipo de Antonio Orozco que continúa en el programa ha sido Juan Motos, que tras cantar Lágrimas negras se ha llevado el apoyo de su coach.