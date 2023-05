Arturo Valls cuenta los secretos del regreso de 'Mask Singer': una pareja de máscaras, Ana Obregón y Mónica Naranjo

Regresa el espectáculo a Antena 3. 'Mask Singer: adivina quién canta' vuelve este miércoles con una trepidante tercera edición cargada de genuinas sorpresas.

Artistas internacionales, un nuevo pulsador, un dúo de máscaras... Europa FM ha tenido la oportunidad de hablar con Arturo Valls de todas las novedades de este año y atención porque llegan curvas y nuevas incorporaciones.

El botón delatador y dos nuevas investigadoras: Ana Obregón y Mónica Naranjo

Ana Obregón y Mónica Naranjo se unen a la fiesra de las máscaras y asumen el papel de investigadoras. Cada una tiene sus habilidades: la bióloga tira de agenda y la cantante de oído.

"Ana se ha picado muchísimo, tiene mucha trayectoria y son muchos años. Yo creo que va a molar un montón, sobre todo como se ha picado con Calvo y Ambrossi, que vaya dos, se han juntado el hambre con las ganas de comer", revela el presentador antes de explicar en qué consiste el botón delatador, una de las novedades de esta tercera temporada.

"El delatador es un botón que ha liado grandes momentos en plató. Puedes pulsarlo cuando crees que tienes clara una máscara, tú lo pulsas y obligas a la máscara a quitársela en ese momento. Si aciertas tienes punto y si no, tienes un castigo, una penalización que ha generado grandes momentos en el plató", cuenta Valls.

Así es la mecánica de la tercera temporada de 'Mask Singer' // antena3.com

Conocer el secreto mejor guardado de la televisión tiene un precio. Soportar a toda esa gente que intenta sonsacarle algún detalle, alguna pista... "Es una presión. La gente me chantajea, me emborracha... Esto es un dolor, aunque luego realmente hay gente que no quiere saber. Les mola jugar, y si tú vas a darles pistas extras... Es como 'no, no, no me cuentes nada'", afirma.

Javier Calvo y Javier Ambrossi ya son unos expertos en el arte de la adivinación. Las dos temporadas previas les han ayudado a despuntar. "Se nota cierta experiencia a la hora de entender y asimilar las pistas, pillan muchísimo las metáforas, sobre todo Ambrossi, es una locura la memoria que tiene del mundo audiovisual. Es un tío que hila muy bien las pistas. Yo creo que este año hay cierto equilibrio, no son ni muy fáciles ni muy difíciles", asegura.

La reveladora pista de los alienígenas de 'Mask Singer'

Otra de las novedades de esta tercera entrega de Mask Singer es la llegada de una máscara que concursa a dúo, dos personas que forman un equipo único y cuya identidad será descubierta al mismo tiempo.

Son los alienígenas. "Son siameses, es una máscara doble", dice Arturo antes de darse cuenta de ha dado una pista desconocida muy reveladora: "es una pareja".

La primera pareja de la historia llega a 'Mask Singer'... ¡Desde el espacio!: Alienígenas ya están aquí // antena3.com

Europa FM cumple 27 años

Un aniversario radiofónico que le evoca grandes recuerdos a Arturo Valls. 27 años poniendo musicote cada día no son poca broma.

"Recuerdo los programas despertador, como el de Europa FM, eso es una banda sonora que te acompaña, antes al colegio y ahora a currar... Con esa energía que tienen siempre, que son las ocho y dicen 'venga, a tope...'", dice entre risas.