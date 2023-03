Ashley Graham se pronuncia sobre la desagradable actitud de Hugh Grant con ella en los Oscar

Antes de que diera comienzo la 95 edición de los premios Oscar, la cadena ABC hizo un especial previo presentado por Ashley Graham, Vanessa Hudgens y Lilly Singh, en el que entrevistaban a los invitados a la gala desde la propia alfombra roja.

Sin duda, una de las entrevistas más comentadas ha sido la que Ashley le hizo a Hugh Grant, debido a la vergonzosa actitud del actor británico. Pese a ser preguntas de lo más sencillas, como por ejemplo qué tal se sentía al estar de vuelta en estos premios o cuál era su película candidata favorita; el actor de 62 le respondía escuetamente e incluso de forma algo borde.

Por su parte, Ashley no perdió la sonrisa y la educación en todo momento, finalizando la entrevista cuando vio que el actor no estaba por la labor de continuar charlando con ella: "Vale, muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Devolvemos la conexión".

La actitud del actor ha sido muy criticada en redes sociales y un día después de la ceremonia, y varios reporteros le preguntaron al respecto a Ashley cuando se la encontraron en el aeropuerto de Los Ángeles al día siguiente.

"Sabes qué? Mi madre siempre ha dicho 'trata a la gente con amabilidad' y eso es lo que hice", le respondió a un reportero del portal TMZ. La modelo de 35 años no perdió la sonrisa ante la insistencia del reportero, asegurando que no está molesta con lo ocurrido, sino que es parte de un trabajo de este tipo, en que no puedes controlar cómo la otra persona va a reaccionar.