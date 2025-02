Así es el asfixiante tráiler de 'Hurry Up Tomorrow', la película de The Weeknd | GETTY

Apenas unos días después de publicar su nuevo álbum Hurry Up Tomorrow, The Weeknd ha lanzado el tráiler de la película homónima que protagoniza junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan, cuyo estreno está previsto para el próximo 16 de mayo.

Tal y como se observa en el avance del largometraje, el artista interpreta a un personaje músico llamado Abel Tesfaye, su propio nombre real, envuelto en una odisea con un extraño que comienza a desentrañar el núcleo mismo de su existencia, según una sinopsis de los productores.

Una trama que se une a las confesiones realizadas hace unas semanas a la revista Variety, en las que apuntaba a un más que probable fin del personaje de The Weeknd. "Llámame por el nombre familiar", se aprecia durante el tráiler, al tiempo que se grita: "¡Abel!". Una propuesta de ocaso que se engloba en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum homónimo y que finaliza la trilogía iniciada con los discos Dawn FM de 2022 y After Hours de 2020.

El reparto de Hurry Up Tomorrow también lo protagonizan la joven Jenna Ortega en el papel de Anima y Barry Keoghan como Lee, bajo la batuta del director Trey Edward Shults, conocido por su trabajo en Waves (Un momento en el tiempo, en español) y la película de terror psicológico It Comes At Night (Llega la noche).

Hurry Up Tomorrow vuelve a captar la atención sobre The Weeknd en el plano audiovisual tras el fracaso que suspuso The Idol, la serie protagonizada por el músico y Lily Rose Depp en la plataforma MAX.