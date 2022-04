Así es Billie Eilish 'simpsonizada'

El pasado 22 de abril, Springfield recibió nuevos artistas. Esta vez son Billie Eilish y su hermano Finneas, recientes ganadores del Oscar a Mejor canción, los que han fichado por Los Simpson. Este corto ya se ha estrenado.

Los autores de la canción No time to die participan en el corto When Billie Met Lisa, un capítulo especial que se estrena el 22 de abril y que tiene a Lisa Simpson como la otra protagonista.

En When Billie Met Lisa, los artistas Billie Eilish y Finneas descubren a Lisa Simpson cuando esta busca un lugar tranquilo para practicar con su saxofón. Ahí es cuando Billie invita a Lisa a su estudio para una jam session especial que nunca olvidará, y es probable que nosotros tampoco.

La lista de cantantes que ha pasado por Los Simpson es larga

De esta manera, Billie y Finneas se unen a la lista de artistas que ya han salido en Los Simpson, en el que se incluyen desde Lady Gaga a Ringo Starr.

Ya son muchos los personajes del mundo de la música que se han pasado por Springfield. Desde los Red Hot Chilli Peppers, los U2 en el capítulo 200, Elton John, Christina Aguilera, Lady Gaga, Los Ramones, Katy Perry, Justin Bieber, los Rolling Stones, Aerosmith, Britney Spears y así podríamos seguir enumerando famosos, porque, ¿quién no quiere compartir pantalla con Homer?