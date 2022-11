Así es Claudia Salas: sus inicios en la interpretación gracias a Mecano, su papel en 'Élite' y su hermana

Claudia Salas es una de las nuevas promesas del mercado español. A pesar de su relativamente breve carrera artística, en poco tiempo ha dejado claro que talento no le falta y lo demuestra siempre que puede. En su último proyecto, se suma a Ricardo Gómez para estrenar La ruta, la nueva serie de Atresplayer.

Así es Claudia Salas, la actriz de Vallecas

Claudia Salas nació en el barrio madrileño de Vallecas y tuvo claro rápidamente que quería ser actriz, sin embargo, se matriculó en magisterio para contentar a su padre, ya que este le decía que si le iba mal en el mundo de la interpretación, tendría unos estudios para poder buscar trabajo.

Sin embargo, tal y como contó a SModa, solo fue a una clase: "Solo fui a una clase, a la que encima llegué tarde porque, mientras, estaba haciendo pruebas para entrar a la Escuela Superior de Arte Dramático. Salí de allí sabiendo que no quería volver".

Y es que la actriz también confesó a este medio que tuvo claro que quería meterse en el mundillo de la interpretación con 15 años, gracias a Mecano, ya que fue a ver el musical Hoy no me puedo levantar y algo cambió en su cerebro: "Salí de allí como si me hubieran hecho un exorcismo. Canté, reí, lloré… Necesitaba estar encima del escenario y hacer sentir a la gente lo que yo había sentido".

Fue una noticia que no sentó demasiado bien a su familia porque creían debía buscar un camino "que le aportara mayor estabilidad", pero finalmente tuvo suerte.

Su llegada al estrellato gracias a 'Élite'

Claudia formó parte de varias obras de teatro y series, y uno de sus grandes proyectos protagonistas fue La peste, la serie de Movistar +, por la que fue nominada a los Premios Unión de Actores y Actrices como actriz revelación de televisión.

No obstante, si se dio a conocer de forma masiva fue por su papel de Rebeka en Élite, la joven hija de una narcotraficante que busca integrarse en una de las escuelas más elitistas del país. Entró en la segunda temporada y la dejó después de la quinta, por lo que la convierte en una de las actrices que más años ha estado allí.

Al despedirse de la serie que la catapultó a la fama, Claudia compartió un post en Instagram con varios momentos y con una reflexión preciosa: "Gracias, gracias y (eternamente) gracias por todo lo que has traído a mi vida. Turbulencias incluidas. Todo", comenzó la actriz.

"Qué viaje tan loco. Literalmente. No hay hueco posible en un post para explicar lo que significa. Ojalá la disfruten una décima parte de lo que la he disfrutado yo. Gracias Rebeka (con “k”). Y por supuesto a todo el EQUIPO TÉCNICO que ha hecho posible esta aventura. Gracias familia", concluyó la artista muy emocionada.

Después de esto, ha formado parte de la película Cerdita, compartiendo pantalla con Laura Galán y Carmen Machi, entre otros.

La hermética vida privada de Claudia Salas

Claudia Salas siempre ha evitado pronunciarse sobre su vida privada, así que no se conoce quién es su actual pareja (si es que tiene), sin embargo, en varias ocasiones han salido noticias vinculándola tanto con hombres como con mujeres.

En 2019, compartió en Instagram una fotografía junto a una joven llamada Carolina Calvo en París. Ambas aparecían dándose un beso en los labios y rápidamente corrió el rumor que era su pareja, aunque ella explicó que se trataba de su hermana.

Ambas mujeres tienen una excelente relación y no dudan en pasar mucho tiempo juntas, ya sea en planes sencillos o incluso en viajes a Vietnam.

A pesar de la breve carrera de Claudia Salas, la joven se ha convertido en toda una superestrella de la pantalla española. Y esto es solo el principio, ya que su carrera está todavía despegando.