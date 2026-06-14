Así quedan los equipos de 'La Voz Kids 2026' tras las Audiciones a Ciegas

La Voz Kids, en directo: la batalla por las últimas voces promete una noche de infarto | Roberto Sastre

La Voz Kids 2026 ha puesto fin a las Audiciones a Ciegas este viernes 14 de junio, de forma que los cuatro equipos ya están cerrados. Cada coach cuenta con 14 concursantes que lucharán por convertirse en la mejor voz del país.

Antonio Orozco fue el primero en completar su equipo, algo que ya hizo en el anterior programa. Esta noche, Luis Fonsi ha tenido que fichar a dos nuevos participantes, mientras Edurne y Ana Mena han tenido que conseguir tres voces cada una.

A continuación, presentamos a los 56 concursantes de La Voz Kids 2026 que tendrán que enfrentarse a la segunda fase del concurso: La Gran Batalla.

Equipo Edurne

Equipo Edurne | antena3.com

Lucía Salazar

Mia Arias

Skabum

Aitor Ibañez

Martina Pérez

Miranda Andrea

Valentina Valcárcel

Hugo Marrero

Judith Corbella

Marcos Zorrilla

Valeria González

Sara Segura

Sophia Isabella

Hattie Rose

Equipo Fonsi

Equipo Luis Fonsi | antena3.com

Lourdes Evolett

Valeria Palomares

Victoria Fortes

Enzo Rodríguez

Lola López

Sergio Rodríguez

Sofía Hernández

Candela Camaño

Dani Escrig

Martina Castells

Mila Lo Coco

Claudia Moreno

Rocío Querencio

Erick Sucilla

Equipo Ana Mena

Equipo Ana Mena | antena3.com

Triana Castillejo

Leo Ainstein

Oriol Aldabó

Carmen Prado

Jimena Franco

Lola Pérez

Juliette Livia

Marta Thomas

Marco Lahoz

Lúa López

Sol

Leyre Blasco

Deyerid Díaz

Antonella Cantero

Equipo Orozco

Equipo Antonio Orozco | antena3.com