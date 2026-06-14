Así quedan los equipos de 'La Voz Kids 2026' tras las Audiciones a Ciegas
Las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids 2026 han terminado con 56 concursantes repartidos entre los cuatro coaches: Edurne, Luis Fonsi, Ana Mena y Antonio Orozco.
'La Voz Kids' ya tiene a sus asesores de lujo: Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina ayudarán a los coaches
La Voz Kids 2026 ha puesto fin a las Audiciones a Ciegas este viernes 14 de junio, de forma que los cuatro equipos ya están cerrados. Cada coach cuenta con 14 concursantes que lucharán por convertirse en la mejor voz del país.
Antonio Orozco fue el primero en completar su equipo, algo que ya hizo en el anterior programa. Esta noche, Luis Fonsi ha tenido que fichar a dos nuevos participantes, mientras Edurne y Ana Mena han tenido que conseguir tres voces cada una.
A continuación, presentamos a los 56 concursantes de La Voz Kids 2026 que tendrán que enfrentarse a la segunda fase del concurso: La Gran Batalla.
Equipo Edurne
- Lucía Salazar
- Mia Arias
- Skabum
- Aitor Ibañez
- Martina Pérez
- Miranda Andrea
- Valentina Valcárcel
- Hugo Marrero
- Judith Corbella
- Marcos Zorrilla
- Valeria González
- Sara Segura
- Sophia Isabella
- Hattie Rose
Equipo Fonsi
- Lourdes Evolett
- Valeria Palomares
- Victoria Fortes
- Enzo Rodríguez
- Lola López
- Sergio Rodríguez
- Sofía Hernández
- Candela Camaño
- Dani Escrig
- Martina Castells
- Mila Lo Coco
- Claudia Moreno
- Rocío Querencio
- Erick Sucilla
Equipo Ana Mena
- Triana Castillejo
- Leo Ainstein
- Oriol Aldabó
- Carmen Prado
- Jimena Franco
- Lola Pérez
- Juliette Livia
- Marta Thomas
- Marco Lahoz
- Lúa López
- Sol
- Leyre Blasco
- Deyerid Díaz
- Antonella Cantero
Equipo Orozco
- Celia León
- Isabel Castilla
- Elsa Galán
- Eduardo Sánchez
- Tomás Marín
- Lucía Arias
- Leire Cornejo
- Darío Gil
- Mar Asuar
- Luis Francisco
- Diego Gómez
- Ángela Expósito
- Ainhoa Baeza
- Mariam Zubashvili