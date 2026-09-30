'La bola negra' firma un martes histórico en taquilla y supera los 6 millones de euros en cinco días

La bola negra está arrasando en la cartelera española. Según datos oficiales de Rentrak Spain, la película "sigue haciendo historia en la taquilla" y ayer día 29 de septiembre consiguió "el mejor martes de la historia para una película española". Esto coincide con el programa Cine Sénior, que permite a los mayores de 65 años comprar entradas a 2 euros únicamente los martes.

El segundo largometraje de Javier Ambrossi y Javier Calvo acumuló "más de dos tercios de la afluencia de espectadores" que acudieron al cine este martes, sumando más de un millón de euros en un único día, según desvela el analista de cine Pau Brunet a partir de datos ofrecidos por la distribuidora Elastica Films. Este miércoles, día del espectador, el filme "alcanzará más de un millón de espectadores".

Esto ha impulsado la recaudación total de La bola negra a más de 6,6 millones de euros. Durante su primer fin de semana en cartelera, el largometraje acumuló 4,67 millones de euros, convirtiéndose en el noveno mejor estreno de una producción española en la historia y en el segundo mejor del año de un largometraje español —solo detrás de Torrente Presidente—.

Según la previsión de Pau Brunet, La bola negra podría recaudar un total de 23 millones de euros durante su paso por la cartelera española. La película llegará a la cartelera estadounidense el próximo 16 de octubre con la vista puesta en las nominaciones de los Premios Oscar 2026, pues las quinielas apuestan que La bola negra tendrá presencia en varias categorías, incluyendo las de Mejor película y Mejor película internacional.

Guitarricadelafuente, en una escena de 'La bola negra' | Atresmedia Cine

De qué va 'La bola negra'

La bola negra es el proyecto más ambicioso de Javier Ambrossi y Javier Calvo. En apenas dos horas y media, la película narra una historia sobre la memoria queer dividida en tres tiempos e inspirada en la figura y la obra de Federico García Lorca donde la represión de la guerra civil española genera un impacto en la época contemporánea. A esto se suma un amplio reparto con estrellas veteranas y jóvenes promesas.

La historia combina tres tiempos distintos: Carlos (Milo Quifes) vive en 1932 y encarna el único personaje abiertamente homosexual escrito por Lorca en su novela inacabada; Sebastián (Guitarricadelafuente) es un joven trompetista que llega al bando nacional en 1937 y que cae rendido ante Rafael (Miguel Bernardeau), del bando republicano, y Alberto (Carlos González) intenta seguir adelante a pesar de los problemas que atraviesa en 2017 y que le terminan vinculando con el poeta.