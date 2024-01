Las bonitas palabras de Meryl Streep a Billie Eilish y su hermano Finneas: "Habéis salvado el cine"

Meryl Streep fue la encargada de entregar el premio a Carey Mulligan por su actuación en Maestro en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs. La oscarizada actriz subió al escenario para reconocer el trabajo de su compañera en la cinta de Bradley Cooper, aunque antes quiso reconocer otra labor.

La intérprete presentó el premio justo después de que Billie Eilish y su hermano Finneas fueran galardonados por What Was I Made For?, la canción compuesta para la película Barbie, y de ahí que aprovechase para darles las gracias por su reciente contribución a la industria cinematográfica.

“Solo quiero decirle a Billie y Finneas que habéis contribuido a la bomba de amor de Barbie. El verano pasado salvasteis el cine y todos nuestros trabajos. Habéis entregado alegría a incontables generaciones y géneros de personas, y deberíais surfear esa ola hasta que seáis viejos y merezcáis estar cansados como yo”, dijo la actriz.

Meryl Streep pronunció este bonito discurso después de que Billie Eilish recogiese el galardón y dedicase el premio a “quienes experimentan la desesperación, el sentimiento de angustia existencial y la sensación de ‘¿cuál es el sentido?’“.

Todos nos sentimos así de vez en cuando. Realmente no he querido estar aquí. Lo siento, oscuro, maldición. He pasado mucho tiempo sintiéndome así. Quiero decirle a cualquiera que se sienta así que sea paciente consigo mismo y sepa que vale la pena. Y creo que es bueno estar vivo”, apuntó la intérprete de 22 años.

What Was I Made For? forma parte de la amplia y exitosa BSO de la película Barbie y es una de las tres canciones de la cinta nominada a Mejor canción en los Globos de Oro 2024.

Los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se entregan este domingo 7 de enero en Los Angeles.