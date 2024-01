Las cinco canciones nominadas a Mejor canción original en los Oscar 2024

Los cinéfilos se preparan para su noche más especial, la ceremonia de entrega de los Premios Oscar.

El domingo 10 de marzo se celebra en el Teatro Dolby de Los Angeles la 96ª edición de los galardones, una gala que estará conducida por el popular cómico Jimmy Kimmel. Han sido muchas las películas, actores, actrices y directores que este último año nos han conquistado y emocionado y filmes como Oppenheimer, Barbie, Anatomía de una caída o la española La sociedad de la nieve —nominada en la categoría de Mejor película de habla no inglesa— suenan como favoritos.

Una de las categorías más esperadas es, sin duda, Mejor canción original, un homenaje a las bandas sonoras de películas que más hemos escuchado y han recibido el visto bueno de fans y críticos musicales.

Este martes 23 de enero, la Academia de cine de Hollywood ha anunciado todas las nominaciones desde el teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills y, como era de imaginar por premios previos, Billie Eilish y Ryan Gosling están en la lista de aspirantes a llevarse la estatuilla por sus temas para la película Barbie. La cantante de What Was I Made For? se llevó el premio Globo de Oro, mientras que el intérprete de I'm just Kent obtuvo el Critic Choice Award.

Estas son las cinco canciones candidatas al premio.

Becky G - The fire inside (Flamin' hot)

Becky G consigue con su sonido urbano su primera nominación a los Oscar. La canción, The fire inside, forma parte de la película Flamin' hot y está escrita por Diane Warren. Como curiosidad, la compositora estadounidense ha estado nominada en 15 ocasiones -con esta- a dichos premios y no se lo ha llevado nunca.

Ryan Gosling - I'm just Ken (Barbie)

I'm just Ken llega a los Oscar con el regusto de la victoria en la boca, ya que ganó hace un par de semanas el premio a mejor canción en los Critic Choice Awards. El fenómeno Barbie estará representado por partida doble -Ryan Gosling y Billie Eilish-, aunque el actor será el encargado de actuar el próximo 10 de marzo en la ceremonia de entrega.

Jon Batiste y Dan Wilson - It never went away (American Symphony)

Jon Batiste y Dan Wilson pueden estar orgullosos de su nominación con It never went away, del documental American Symphony. Este sigue al compositor y director de orquesta Jon Batiste y a su mujer Suleika Jaoaud, que se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer. La canción celebra el amor fuerte que es capaz de vencer a cualquier obstáculo.

Billie Eilish - What was I made for? (Barbie)

Billie Eilish se hizo con el Globo de Oro a Mejor canción original con What was I made for?, su tema para la película Barbie. La artista conoce esta sensación porque en 2022 ganó en la misma categoría con No Time To Die , canción de la última entrega de la saga Bond.

Se espera una dura batalla por el trofeo entre Billie y Ryan Gosling.

Osage Tribal Singers - Wahzhazhe (A Song for My People) (Killers of the Flower Moon)

Wahzhazhe (A Song for My People) es la única propuesta que no está en inglés, ya que está interpretada en idioma Osage, una lengua nativa de la población osage -nativa americana- en EEUU. La letra habla de levantarse y dar las gracias por cómo de lejos se ha llegado.

Está compuesta por Nation Scott George, Kenny Bighorse y Vann Bighorse para la película Killers of the Flower Moon.

¿Qué canción ganó el Oscar en 2023?

En 2023 la canción ganadora en esta categoría fue Naatu Naatu, de la película india RRR, interpretada por Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava y escrita por Chandra Bose y M.M. Keeravani.

A pesar de competir con grandes estrellas de la música como Rihanna o Lady Gaga, esta canción escrita en lengua telugu partía como una de las favoritas al haberse llevado previamente el Globo de Oro a Mejor canción.

Puedes seguir la gala el próximo 10 de marzo.