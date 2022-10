Los coaches de 'La Voz' se emocionan al hablar de su fuerte conexión: "Somos amigos, pero amigos de verdad"

Los coaches de La Voz además de compañeros son amigos, y además de amigos, ya son familia. Por eso han expresado lo fuerte que es la conexión que hay entre ellos cuatro. Todo ha surgido después de que ninguno se diese la vuelta tras la espectacular actaución de una talent.

"No sé que pasa pero casi siempre, es genérico, nos pasa lo mismo a los cuatro, cuando es no es no y cuando es sí, todos", ha expresado Antonio Orozco.

"Oye estamos muy conectados, ¿no creeis que si alguno se tira a una piscina el otro va a pasar frío al otro lado del mundo?" ha preguntado Pablo Lopez justo después. "Lo de los cuatro se esta volviendo peligroso, yo creo que vamos a ser como los gemelos, como dice la leyenda urbana se baña uno y el otro sufre el cambio térmico", explicaba.

"Yo creo que ni en los sueños de los sueños se puede imaginar algo así" ha dicho Lopez sobre la conexión entre los coaches, muy poético, como de costumbre; mientras tanto Orozco ha seguido con sus magníficas ocurrencias: "Si estuviese con cualquiera de vosotros en el Titanic y yo fuese ella (Rose) os juro por Dios que os dejaría la tabla y me ahogaría yo".

Pero definitivamente se ha puesto romántico para hablar de sus compañeros: "Estar con ellos tres aquí es como cuando eres un adolescente y estás profundamente enamorado de un amor imposible y de repente ocurre, eso es lo que esta pasando ahora mismo. Nosotros antes que cualquier otra cosa somos amigos, pero amigos de verdad".