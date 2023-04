Cómo está la clasificación general de 'Tu cara me suena 10': dos concursantes en el puesto 1

Manel Fuentes, presentador de 'Tu cara me suena'. // Antena 3

Jadel llegó a la gala 4 de Tu cara me suena 10 como líder y, aunque no ha perdido la primera posición de la clasificación general, ahora tiene compañera en ese primer puesto.

Al cantante canario se ha unido Miriam Rodríguez, que conquistó sigue conquistando gala tras gala y, aunque no ha ganado ninguna, ha vuelto a quedar segunda con su increíble imitación de Rosalía cantando Despechá .

Andrea Guasch ha vuelto al podium después de ganar la gala imitando a Ángela Carrasco cantando Quererte a ti. La actriz y cantante de 32 años es la única concursante de esta edición que se ha hecho con dos galas, los otros han sido para Jadel (Guns'N Roses) y Merche (Juanita Reina).

La parte baja de la tabla la ocupan Anne Igartiburu, Susi Caramelo y Agustín Jiménez mientras que la sorpresa la está dando Josie. Pese a no tener formación musical como buena parte de sus compañeros, el experto en moda se ha convertido en el concursante revelación de la temporada. En esta gala 4 se ha quedado a las puertas de ganar gracias a su genial imitación de Video Killed The Radio Star de The Buggles. Josie sumó 22 puntos, solo uno menos que Andrea Guasch.

La clasificación de 'Tu cara me suena' después de la gala 4