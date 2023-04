La increíble actuación de Jadel como Axl Rose, de Guns N' Roses, en 'Tu cara me suena'

Jadel consiguió poner en pie a los cuatro miembros del jurado de Tu cara me suena con su increíble imitación de Guns N' Roses en la gala 2 del programa de Antena 3.

"Si lo que hizo la semana pasada fue una imitación en toda regla, lo que ha hecho esta semana ha sido una bestialidad", dijo Carlos Latre al terminar de escucharlo meterse en la piel de Axl Rose para cantar Welcome to the jungle. "Tiene tal dominio del instrumento que sabía cuando rascar y cuando no. Lo tienes perfectamente", añadió.

Latre le dio 12 puntos por su actuación y lo mismo hicieron sus compañeros de mesa. 12 puntos también de Chenoa, Lolita y Àngel Llàcer. Y 12 puntos del jurado

Jadel cerró la gala como ganador con 24 puntos como hizo Andrea Guasch en la gala 1 al imitar a Chanel cantando SloMo. Suma así 46 puntos en la clasificación total, ya que en la primera gala consiguió 22 puntos tras convertirse en Nathy Peluso en el videoclip de Vivir así es morir de amor.

El cantante tinerfeño de 33 años, que donó el dinero a Cruz Roja ara ayudar a los afectados por el volcán de La Palma, se sitúa ahora líder de la clasificación y con el viento soplando a su favor. En la gala 3 debe imitar a Manuel Turizo.