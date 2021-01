Jorge González gana la octava edición de ‘Tu Cara Me Suena’ imitando a Antonio Orozco

La edición más larga de 'Tu Cara Me Suena' ha llegado a su fin y Jorge González se ha proclamado ganador . Nerea Rodríguez ha quedado segunda y Cristina Ramos tercera en el talent show de Antena 3 que empezó en 2020 y no pudo continuar por la pandemia del coronavirus .

Jorge González gana la octava edición de ‘Tu cara me suena’ / José Irún

Jorge González se ha coronado como ganador de la octava edición de 'Tu Cara Me Suena', la más larga de la historia. El artista obtuvo el 36% de los votos del público tras ponerse en la piel de Antonio Orozco e interpretar 'Mi héroe'.

play

El concursante decidió repartir los 30.000 euros del premio entre todos los participantes para que más organizaciones reciban un beneficio.

play

Nerea Rodríguez, que durante el talent show de Antena 3 nos ha sorprendido con grandes imitaciones como la de Rosalía, quedó en segundo lugar. En la gran final, la cantante se transformó en Christina Aguilera y enamoró con 'Beautiful'.

play

Otra de las sorpresas de esta edición ha sido Cristina Ramos, que en esta última gala emocionó con la canción 'This is me' de la banda sonora de El Gran Showman.

play

Los Gemeliers han quedado en cuarto lugar tras imitar a Alejandro Sanz con el tema 'Desde cuándo' y Rocío Madrid ha sido la quinta de esta edición con 'Me cuesta tanto olvidarte' de Mecano.

play

play

'Tu Cara Me Suena 8' ha sido la edición más larga, ya que empezó en enero de 2020 con una gala llena de diversión y con María Villalón, ganadora de Tu Cara Me Suena 7, acompañada de José Corbacho y Anabel Alonso, también concursantes de la pasada edición, interpretando 'Con Altura'. Sin embargo, la pandemia del coronavirus obligó a hacer un parón de unos meses y ahora, un año después de su estreno, el talent show ha celebrado su gran final.