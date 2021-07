Pablo Díaz se ha coronado como el concursante más longevo de Pasapalabra, llevándose uno de los mayores botes de la historia del programa.

Tras su gran victoria, el joven tinerfeño pasó por El Hormiguero para explicar cómo ha vivido toda esta experiencia, de la que no solo se ha llevado una sustancial cantidad de dinero sino que también ha encontrado el amor.

Pablo Motos ha querido saber si es verdad que Pablo conoció a su novia, Marta Wheat, en el programa de Antena 3. "Sí. Bueno, en realidad ya nos conocíamos de antes porque ella tiene un canal de Youtube, es músico también, y ya la conocía", ha confesado Pablo, explicando que la Marta es multinstrumentista: canta, toca el piano, la flauta, etc.

"Y nos conocimos en persona porque fue a una Silla Azul. Así que fíjate lo que puede llegar a surgir. Si te soy sincero, para mí eso ha sido mejor que el bote", le ha revelado al presentador, desvelando que la primera vez que se vieron en persona fue en Pasapalabra.

"¿Fue un flechazo desde el principio? O alguien dijo 'pasapalabra'?", ha bromeado Motos, a lo que Díaz ha respondido: "No, no. Fue un flechazo desde el principio. Es una persona maravillosa y yo la quiero un montón y es muy muy buena persona. Así que me alegro mucho de que haya ido a la Silla Azul".

Marta Wheat, cantante, música multinstrumental y youtuber

Tras finalizar su paso por Pasapalabra, Pablo Díaz publicó una foto junto a su chica con la frase "Lo mejor de Pasapalabra", y más tarde realizó un directo de Twitch con ella.

Marta Wheat es una joven que derrocha talento: canta, toca el piano, la flauta y tiene mucho carisma, como demuestra en los vídeos en su canal de Youtube.

Además de hacer versiones de sus temas favoritos, que acompaña a piano en muchas ocasiones, Marta publica en los que habla de temas relacionados con la música como en el que explica qué lleva un músico en la mochila.

Con Pablo comparte su pasión por la música, que ya han mostrado en público durante un concierto de la joven en la Casa de la Música en Fuenlabrada, donde interpretó preciosas versiones como la que hizo de When I was your man, de Bruno Mars.

Pablo no dudó en acompañar a su chica sobre el escenario tocando el violín, como ella misma ha compartido en una publicación en la que hablaba del ganador de Pasapalabra.

"Anoche di un concierto yo sola, sin nadie más rodeándome en el escenario, viniéndome un poco arriba y llevándome el piano, la flauta y la guitarra (casi mi habitación entera estaba en el escenario). Y soy muy feliz", ha empezado explicando.

"A pesar de que una sigue siendo súper exigente consigo misma y lo primero que hace al bajarse del escenario es decirle a Pablo Díaz "me he equivocado en la letra aquí" o "se me ha olvidado este acorde" y que él sólo me diga: "¿Y?". Y es verdad. Qué más dará, si fui feliz, disfruté y me di cuenta de que estaba haciendo lo que más me gusta en el mundo. Además, Pablo me ayudó tocando el violín en un par de canciones", ha continuado.

En otra publicación, Marta compartía un vídeo versionando The blower's daughter de Damien Rice, uno de los temas donde Pablo la acompañó con el violín: "Y, ¿cómo no voy a compartir, además, el que ya es seguro mi vídeo favorito de aquí hasta que me muera, con el maravilloso Pablo Díaz acompañándome en el escenario?"