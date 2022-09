El Homirguero empezó este jueves con un pequeño cambio. No todo el equipo se unió a Pablo Motos en el baile del principio del programa. Tamara Falcó se quedó un lado y prefirió seguir a sus compañeros desde la barrera.

La marquesa de Griñón, colaboradora habitual del programa, se enfrenta a un duro momento tras tomar la decisión de cancelar su boda con Íñigo Onieva, boda que anunció el jueves 22 en Instagram y de la que ese mismo día dio todos los detalles —fecha, sitio e incluso cómo fue la pedida— en la tertulia de El Hormiguero. Dos días después, el sábado 24, decidió cancelarla tras publicarse un vídeo de su ahora ex besando a una chica en el festival de música Burning Man de Nevada.

De lo que pasó ese jueves tras la intervención en El Hormiguero, de cómo se enteró de la infidelidad y del papel que jugó Isabel Preysler en la ruptura ha hablado en su regreso al programa.

"Están circulando unos vídeos de 2019..."

Ese día, tras la tertulia, el equipo de El Hormiguero se fue a la inauguración de la casa de Jorge Ventosa y se unió Íñigo Onieva. Estando en la fiesta, les llegó a un grupo de WhatsApp [en el que están Tamara y él] el famoso vídeo de Íñigo.

"No lo vi hasta el día siguiente porque estaba en mi nube", contó Tamara Falcó, que sí sabe que Íñigo vio el vídeo. "Yo pensé que no se integraba", dijo sobre la actitud de su exnovio, que estaba a un lado en la fiesta y que en un momento se le acercó para decirle "que estaba rulando un vídeo de 2019". "Le dije que se olvidase, que era el momento de disfrutar".

El papel de Isabel Preysler en la ruptura

Tamara no vio los vídeos hasta el día siguiente y ahí fue cuando Íñigo le volvió a insistir en que los vídeos eran de 2019. Ese día se fueron de boda y fue cuando apareció en escena Isabel Presyler.

"Cuando estábamos en el coche mi madre me llamó y me dijo: 'Tamara se está montando una... Tenéis que salir y decir algo'. Íñigo le contestó: 'No te preocupes, Isabel, sin problema'. Y me dijo [Isabel]: 'Tú no digas nada, que eres una bocazas".

Tamara sí habló. Ante la pregunta ¿perdonarías una infidelidad?, su respuesta fue tajante: "¡Estamos locos o qué!".

Al salir de la boda llamó a su madre feliz de cómo había salido todo: "Le dije: 'Mami, ¿has visto.?Lo hemos desmentido todo'. Y me dijo: 'Tamara, hay más vídeos".

Isabel Presyler debió de ser muy insistente porque Tamara tuvo que pararle los pies. "Estaba muy preocupada. Le dije: 'Mami, es una cuestión de tiempo, si el vídeo no es de 2019 va a salir. Mientras tanto Íñigo es mi prometido y te pido que lo respetes".

Lo que vino después ya lo sabemos. "Le dije la famosa frase del nanosegundo. ¡Y encima no sé ni lo que es el metaverso!", bromeó Tamara al recordar la conversación que tuvieron tras la boda. Al día siguiente, el sábado por la tarde, llegó la ruptura y el final del compromiso.

"El día 17 de junio ya lo tenéis libre", dijo a Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, que negó a liberar ese día en su agenda: "Ese día nos vamos de comida o algo".

Hay que celebrar la no boda

A toro pasado, aunque con los hechos muy recientes, Tamara Falcó habló desde la racionalidad: "Es un alivio, pero es una decepción".

La marquesa de Griñón, a la que todo esto le ha servido para descubrir el valor de sus amigos y familiares, reconoce que hay mucho más de lo que se ha visto. "Hay cosas de las yo no tenía ni idea", dijo poco antes de terminar el programa.

"Gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quien me iba a casar. Me he librado", añadió antes de lanzar una reflexión final. "Le dije a la Virgen: 'Si no es el hombre para mí por favor quitádmelo'. Lo que no sabía es que los planes de la Virgen era quitármelo en televisión nacional".