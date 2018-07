Cristina Pedroche se muere de vergüenza al ver su primer casting

Cristina Pedroche es una de las caras más conocidas de la televisión en nuestro país. La divertida madrileña se atreve con todo lo que le proponen y parece que nada le da vergüenza, ¿o si?

Pedroche acaba estrenar Top 50, un programa veraniego en el que se rescatan los mejores momentos de los famosos en televisión.

Y como no podía ser de otra manera, Cristina se ha convertido en "víctima" de su propio programa cuando han puesto en la enorme pantalla del plató el cásting que hizo para sustituir a Pilar Rubio como reportera en 'Sé Lo Que Hicisteis', cuando inició su exitosa carrera televisiva.

El cásting no tiene desperdicio y Cristina, con tan sólo 21 años, ya hacía gala del desparpajo que la caracteriza: "¿Yo? Yo canto, bailo, hago de todo. Quiero ser artista", decía justo antes de arrancarse a cantar el famoso tema de María del Monte 'Cántame'.

Y como ya sabemos que cantar no es lo suyo, también se atrevió a bailar muy divertida, algo que hizo que se muriese de vergüenza en el plató viéndose 8 años atrás. ¿Lo mejor? Cuando intenta contar un chiste pero no se acuerda de ninguno y acaba explicando lo que le dijo un conductor hacía unos días: "Me gustas más que levantarme tarde".