Cuándo y cómo empezó Marianico el Corto: la historia de su debut en televisión

Con una bonita, un fajín rojo, el bastón colgando del brazo y un acento maño más marcado que el andaluz de Lola Flores. Así entraba Marianico el Corto cada día a la hora de comer en miles de hogares españoles, con una horda de chistes para repartir junto al señor Barragán, Emilio Laguna y Pedro Reyes.

No te rías que es peor en TVE no fue su primer programa -pasó por Directo en la Noche y Si lo sé no vengo-, pero sí fue el que le dio una fama estratosférica entre 1990 y 1993. A partir de ahí, este hombre enjuto que contaba chistes entre prueba y prueba se agarró a todo lo que iba saliendo: desde Hola Raffaella en la cadena pública hasta el Grand Prix del Verano o ¿Qué apostamos?, pasando por Muchas Gracias y Sonría, por favor de Telecinco.

Sus últimos trabajos

Marianico el Corto explotó su salero y su gracia hasta que su narrativa se vio caduca en una sociedad que había evolucionado muy rápidamente. Así, el humorista encontró en 2013 en la televisión de Aragón un refugio donde todavía es apreciado y querido. Su programa junto a Adriana Abenia Me gusta Aragón alcanzó cuotas de pantalla muy superiores a los canales nacionales.

Han pasado más de siete años de aquel éxito y Marianico el Corto ha encontrado la manera de reinventarse interpretándose a sí mismo en El último show, una serie de ocho capítulos en la que Marianico no puede evitar ver con sus propios ojos el inexcusable paso del tiempo: los autógrafos ahora son selfies, los youtubers se han convertido en pseudolíderes de opinión, hablamos de otra manera, consumimos otros contenidos...

El último show, dirigida por Álex Rodrigo, llega ahora a HBO después de haberse estrenado en Aragón TV. No se trata de un documental sobre su vida o su trayectoria, sino que Marianico interpreta a una versión ficticia de sí mismo a través de la que descubrimos al hombre detrás de tanto chiste.

El origen de su nombre

Marianico el Corto figura en su DNI como Miguel Ángel Tirado, un hombre de 71 años que no solo se hizo popular por sus irreverentes chistes, sino también por su escasa estatura, de apenas 1,60 metros de altura.

El origen de su apodo como 'Marianico el Corto' viene del diminutivo maño del nombre de su abuelo, Mariano. El Corto no es más que una referencia a su baja estatura, de poco más de metro y medio de alto.