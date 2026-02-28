¿Cuándo son los Premios Oscar 2026 y cuántos españoles hay nominados?

Febrero y marzo son grandes meses para los amantes del cine. Después de los Premios Goya de este sábado 28 de febrero llegan los Premios Oscar, que se celebran solo dos semanas después.

Las categorías en esta ocasión están de lo más reñidas sin claros favoritos en cada una de ellas. El encargado de conducir la ceremonia es Conan O'Brien, que repite por segundo año consecutivo en una noche en la que también habrá aroma española.

Repasa aquí cuándo es la gala y quiénes son los nominados españoles:

Día y hora de los Premios Oscar 2026

Los Premios Oscar 2026 se celebran el domingo 15 de marzo a las 19:00 horas (hora local).

Desde España, la ceremonia se puede seguir durante la madrugada del lunes 16 de marzo, a partir de las 01:00 horas (hora peninsular). La gala de los Oscar suele durar entre cuatro y cinco horas.

¿Qué películas, actores y directores españoles están nominados?

En lo que respecta al cine español, las nominaciones giran en torno a la película Sirât, dirigida por Oliver Laxe. En total la producción española opta a dos estatuillas:

Mejor Película Internacional. Compite contra El agente secreto , Un simple accidente , Valor sentimental y La voz de Hind .

Compite contra , , y . Mejor Sonido. Compite contra F1: La película, Frankenstein, Una batalla detrás de otra y Los pecadores.

Nominaciones y películas favoritas

El jueves 22 de enero, los Premios Oscar han revelado la lista completa de nominaciones. Las películas con más candidaturas son Los pecadores (que, con 16 nominaciones, supera el récord histórico), Una batalla tras otra (13), Frankenstein (9), Valor sentimental (9), Marty Supreme (9) y Hamnet (8).

Según las predicciones de Variety, Los pecadores (Ryan Coogler) es la favorita para llevarse el premio a Mejor película, mientras Paul Thomas Anderson tiene muchas papeletas para ganar el Oscar a Mejor director por Una batalla tras otra. En la categoría Mejor actor, Ethan Hawke (Blue Moon) se sitúa favorito por encima de Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio. Y en Mejor actriz, Jessie Buckley (Hamnet) tiene más opciones que Emma Stone o Renate Reinsve.