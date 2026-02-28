De qué va 'Sirât', la película de Oliver Laxe nominada en los Goya y los Oscar

Sirât llega a los Premios Goya 2026 como la segunda película más nominada con once menciones, solo dos por detrás de Los Domingos. Tras llevarse el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y conseguir nominaciones en los Globos de Oro y los BAFTA, la cuarta película de Oliver Laxe opta a dos estatuillas en los Premios Oscar a Mejor película internacional y Mejor sonido.

En los galardones españoles, Sirât parte como favorita en las categorías técnicas, como Mejor sonido o Mejores efectos especiales. Eso se debe a que es una película más sensorial que narrativa. Al principio, la historia muestra a Luis (Sergi López) buscando a su hija desparecida junto a su hijo Esteban (Bruno Núñez) en una rave en Marruecos. Sin embargo, esta premisa va diluyéndose hasta convertirse en un viaje psicodélico que esconde una dura crítica contra la guerra y el sistema.

"¿Qué pasa si desertamos?"

La sinopsis dice: "Un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Conocen a un grupo [interpretado por raveros reales] y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida".

Qué ha dicho Oliver Laxe sobre 'Sirât'

En declaraciones a Antena 3 Noticias, Oliver Laxe apuntó la necesidad de "mirar hacia dentro" por los "tiempos delicados" que vivimos. Por eso, su película no tiene miedo de hablar sobre la muerte: "Vivimos en una sociedad tanatofóbica. Creo que el cine sigue siendo un espacio donde experimentar cosas fuertes que no experimentamos en la vida", dijo.

¿Y qué relación tiene el cineasta con las raves? "Me encanta esa música, bailar, me relaciono mucho con gente más joven que yo y me siento bastante cercano a ellos. Es una generación, como yo en su momento, falta de referentes. Muchos igual ven la película y piensan, ¿qué se tomó el director? Pero a algunos les quedarán las imágenes grabadas para más adelante", comentó el cineasta de 43 años.

En conversación con elDiario.es, Oliver Laxe planteó una pregunta: "¿Qué pasa si desertamos?". El director señaló una "consciencia del fracaso de la ilustración y del mito del progreso", y por eso sus personajes están alejados de un mundo donde "el nivel de decadencia moral está llegando a extremos inauditos".