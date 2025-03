Conan O'Brien, el presentador de los Oscar: fue novio de Lisa Kudrow, tuvo un pique con Pablo Motos y es fan del Museo del Prado

Es uno de los presentadores más conocidos y reputados de los Estados Unidos y este año será el maestro de ceremonias en la gala de entrega de los Premios Oscar del domingo 2 de marzo. Y aunque Conan O'Brien es casi un desconocido en nuestro país, hace solo unas semanas, en el mes de enero, unas declaraciones suyas sobre uno de nuestros reclamos turísticos más importantes fue fuertemente aplaudido.

"He visitado casi todos los museos del mundo y no creo que haya otro mejor que El Prado", reconocía el cómico estadounidense de origen irlandés en un post que compartieron desde el propio museo. En él, O'Brien aseguraba ser un privilegiado por haberlo visitado y lo calificaba como un espacio verdaderamente “inspirador”. Además, concluye diciendo que "no hay mejor lugar que Madrid para tener esa sensación".

Una opinión que ha sido especialmente valorada, pues el cómico de 61 años, graduado cum laude en Historia Estadounidense por Harvard, tiene además un doctorado en Historia del Arte y una maestría en la misma materia en Yale.

Ahora bien, esta no es la primera vez que Conan O'Brien es noticia en nuestro país: en el pasado su nombre estuvo relacionado con la polémica que el actor Jesse Eisenberg desató con su opinión de El Hormiguero cuando acudió como invitado. Fue en su pódcast Conan O’Brien Needs a Friend donde el protagonista de La red social aseguró que el programa español parecía estar "diseñado para humillar a los invitados estadounidenses". Pablo Motos se disculpó con el actor por haberle hecho sentir incómodo y a Conan O’Brien, en tono de humor, le mandó un mensaje: "Solo hay dos presentadores pelirrojos en el mundo y solo puede quedar uno".

Guionista y estrella invitada de 'Los Simpson'

O'Brien nunca se dedicó a la historia ni al arte, y los inicios del presentador en el mundo de la televisión hay que buscarlos como guionista de programas tan exitosos como Saturday Night Live y The Simpsons.

“Mucha gente piensa, '¡Dios mío, este programa de televisión épico, conocido por sus muy buenos escritores!'. Y estas personas con las que trabajé son increíblemente talentosas, pero la sala es simplemente horrible”, confesó sobre el espacio en el que escribían los capítulos de la serie de animación protagonizada por Homer Simpson, revelando lo peor de esa experiencia.

“La habitación era terrible, lo fue en su momento —creo que es mucho mejor ahora—, pero solo había una mala alfombra peluda, sofás que, si estás en tu primer año en la facultad o la universidad, los colocas en la acera, y nos sentábamos allí y comíamos comida frita. Había un escritor que fumaba todo el tiempo y que se sentaba a mi lado, así que cuando muera será por su culpa... y comíamos mala comida. Así que no fue sexy ni divertido ni genial en absoluto. Y recuerdo que todos masticábamos chicle y lo juntábamos en una gran masa, lo pegábamos al techo y luego intentábamos que las cosas se adhirieran a él, porque hacíamos cualquier cosa para pasar el tiempo”, le contó divertido al cantante Ed Sheeran en su pódcast.

Y aunque dejó de trabajar en la serie en 1993, en la temporada siguiente regresó, pero como estrella invitada del capítulo 93, el titulado Bart se hace famoso. Y hace solo unos meses, repitió experiencia en el estreno de la temporada 36.

Necesita a sus amigos

Cuando abandonó la famosa serie, el cómico se puso al frente de su propio programa en la NBC, Late Night with Conan O'Brien, un show de comedia, entrevistas y actuaciones, que se mantuvo en la parrilla durante 16 años como uno de los programas más vistos del país.

En 2009, la cadena eliminó el programa del Prime Time y lo pasó a la noche, donde se transformó en The Tonight Show with Conan O'Brien. Solo seis meses después, el presentador y la dirección de la cadena protagonizaron un tenso enfrentamiento que fue durante días objeto de comentarios y análisis en la prensa. La NBC reconoció haberse equivocado al mover al otro presentador, Jay Leno, al Prime Time y a O'Brien, al Late Night, y la solución que propuso fue retrasar el programa de O’Brien más allá de la media noche para que Leno pudiera volver al Late Night. La polémica terminó con la salida de O’Brien de la cadena.

Desde 2018, el presentador, productor, guionista y cómico dirige y presenta el pódcast Conan O'Brien Needs a Friend, por el que a lo largo de todos estos años han desfilado escritores, actores, músicos, periodistas, empresarios, médicos…

Michelle Obama, Jon Bon Jovi, Kaley Cuoco, Harrison Ford, Chris Martin, Tom Hanks, Jane Fonda o Javier Bardem son solo algunas de las celebridades que han compartido charla y espacio con O’Brien con el fin de descubrir si pueden ser algo más que entrevistador y entrevistado. “A lo largo de los años y a pesar de miles de entrevistas, Conan nunca ha logrado entablar una amistad real y duradera con ninguno de sus invitados famosos. Por eso, creó un pódcast para lograrlo”, describen en la introducción del programa, que se puede escuchar en la plataforma EarWolf.

Sus celos confesos de Matthew Perry

Precisamente en su podcast, el presentador de los Oscar hizo una de sus confesiones más íntimas. O’Brien y la actriz de Friends, Lisa Kudrow, tuvieron una relación sentimental que terminó justo cuando ella empezó a dar vida a Phoebe Buffay y reconoció haberse sentido muy celoso del fallecido Matthew Perry. "Empezaste a hacer ese programa y me llamaste… y hablabas maravillas de Matthew y decías 'es muy gracioso', y una parte de mí estaba celosa", explicó durante la entrevista a la actriz el pasado mes de septiembre, en la que también presumieron de la buena relación que hay entre ellos.

Tuvieron que pasar unos años para que el cómico encontrase de nuevo el amor y en 2002 se casó con la también humorista Liza Powel O'Brien, con la que tiene dos hijos, Neve, que nació en 2003, y Beckett, en 2005. Hoy por hoy son una de las parejas más consolidadas del mundo del entretenimiento en Estados Unidos.

Con una vida familiar estable, O'Brien ha coronado su reconocida trayectoria profesional siendo el elegido para presentar la gala de los Oscar, un escaparate mundial único. Claro que la felicidad por esa noticia se vio empañada solo dos semanas después porque sus padres murieron en diciembre con solo unos días de diferencia: "Creo que lo que mi madre y mi padre vieron el uno en el otro fue que eran almas gemelas".