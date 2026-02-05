¿Cuánto dinero se queda Hacienda del bote de 'Pasapalabra'?

Manu y Rosa se despedirán esta noche de Pasapalabra. Casi un año y medio después de comenzar a competir juntos, uno de los concursantes volverá a casa con el bote de 2.716.000 euros. Este bote es el mayor de la historia del programa, pisándole los talones al que consiguió Rafa Castaño en 2023 de 2.272.000 euros.

La mala noticia para el ganador, como para todos los participantes de estos concursos, es que el premio no se va íntegro a su cuenta. Lo tiene que repartir con Hacienda.

¿Cuánto se queda él y cuánto se lleva la Agencia Tributaria? Te lo contamos a continuación.

Cuánto dinero del bote se lleva Hacienda

Ocurre con todos los premios de concursos de televisión, que se consideran una ganancia patrimonial que tributa en el IRPF dentro de las tablas generales de la renta.

Los premios en metálico tienen una retención automática y obligatoria del 19% del total de la cifra para evitar fraudes. De esta manera, al ganador solo le ingresarán 2.199.960 euros, ya que 516.040 euros se irán de manera automática para Hacienda.

El siguiente paso que tiene que dar es presentar el dinero restante en su Declaración de la Renta de 2026 (la que se entrega en 2027), donde se le aplicarán los tramos comunes del IRPF.

Ahí, el dinero del premio se sumará al de sus beneficios anuales y todo ese montante se tributará según los citados tramos del IRPF.

Si gana Rosa, se le aplicará un tipo máximo autonómico del 22,5% (A Coruña), a lo que habría que sumarle el tramo estatal (24,5% para rentas superiores a 300.000 €), por lo que tributaría a un tipo marginal cercano al 47%. En este escenario, Hacienda se quedaría con un total aproximado de 1.276.000 euros, dejando un premio para la concursante de unos 1.440.000 euros.

En cambio, si el ganador fuera Manu, tendrá que pagar un 20,33% por la comunidad autónoma (Madrid), más el correspondiente estatal. Es decir, un 44,42% en total. Como consecuencia, Hacienda se quedaría con alrededor de 1.206.400 euros, por lo que recibiría tan solo 1.509.600 euros.

¿Qué pasa con el dinero que han acumulado en el programa?

Manu ha llegado a la final de este jueves 5 de febrero con 270.600 euros en su bote particular, mientras que Rosa ha ido acumulando programa a programa 167.400 euros.

Ese dinero queda reducido a cero para el ganador, perdiendo inmediatamente el dinero acumulado. No es así en el caso del perdedor, que sí se llevará el dinero acumulado en este tiempo, a los que tiene que aplicar las retenciones pertinentes.